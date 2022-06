Sanna Marin: Jäsenyytemme tekee Natosta vahvemman

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kiittää Montenegroa selkeästä ja vahvasta tuesta Suomen Nato-jäsenyyshakemukselle ja sanoi sen merkitsevän paljon maidemme suhteille.

Pääministeri tapasi tänään Montenegron pääministeri Dritan Abazovićin ja parlamentin puhemies Danijela Đurovićin.

– Keskustelimme siitä, kuinka jäsenyytemme tekee Pohjois-Euroopan lisäksi koko Natosta vahvemman. Otamme Naton turvallisuuden vakavasti, kuten olemme vuosikymmeniä ottaneet oman turvallisuutemme, pääministeri korosti valtioneuvoston tiedotteessa.

Keskustelujen aiheina tapaamisissa olivat Suomen hakemus Naton jäseneksi ja sen merkitys Naton turvallisuuden vahvistamiseksi sekä Montenegron EU:n jäsenyysneuvottelut. Tapaamisten aiheisiin kuuluivat myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa seurauksineen ja tuki Ukrainalle sekä maiden kahdenväliset suhteet.

Suomi tukee Montenegroa sen EU-jäsenyysneuvotteluissa.

– Me molemmat pidämme Euroopan yhdentymisen syventämistä ensisijaisena tavoitteena. Venäjän julma sota Ukrainaa vastaan on muuttanut turvallisuusjärjestystämme. Tarvitsemme entistä enemmän vahvaa Eurooppaa, jolla on vahva atlanttinen yhteys, Marin sanoo tiedotteessa.

Tapaamisissa keskusteltiin myös Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan seurauksineen ja tuesta Ukrainalle.

Montenegrosta pääministeri Marin jatkaa Pohjois-Makedoniaan Skopjeen, jossa hänellä on tänään kahdenväliset tapaamiset pääministeri Dimitar Kovačevskin, presidentti Stevo Pendarovskin ja parlamentin puhemies Talat Xhaferin kanssa. Tiistaina Marin matkustaa Albaniaan ja Kroatiaan tapaamaan maiden johtoa.