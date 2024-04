Salamyhkäinen lennokki kylvää tuhoa rintamalla – ”Ukraina kopioi Vladimir Putinin parhaan aseen”

Uuden visusti salassa pidetyn ukrainalaislennokin kerrotaan kylvävän tuhoa Venäjän riveissä. Saksalaislehti Bildin mukaan Ukraina onkin ”onnistunut kopioimaan Vladimir Putinin parhaan aseen”. Kyseessä on Bildin mukaan ukrainalaisten versio venäläisestä ZALA Lancet -lennokista.

Venäjä on käyttänyt Lanceteja pitkään tuskallisen tehokkaasti Ukrainan kalustoa vastaan. Se on niin kutsuttu ”vaaniva ammus”. Niitä luonnehditaan joskus myös kamikaze-lennokeiksi. Verkkouutiset kertoi venäläisaseesta muun muassa tässä jutussa.

Ukrainan turvallisuuspalvelu julkaisi hiljattain alta löytyvän videokoosteen, jolla näytetään virallisesti RAM X -nimityksellä tunnettujen Ukro-Lancetien osumia Venäjän ilmatorjuntakalustoon.

Videoilla näkyvät yksityiskohdat paljastavat Bildin mukaan kyseessä olevan uusi ase. Ilmatorjuntakalustoon kohdistuvat iskut kielivät siitä, että hyökkäykset tehtiin Venäjän linjojen takana. Videoilta paljastuu, kuinka lennokki korjaa lentorataansa kohteen liikkeiden mukaan. Tämän sanotaan kielivän uudesta teknologiasta. Kuvia tai tarkkoja tietoja lennokin ominaisuuksista ei ole julkaistu. Ukrainalaiset ovat myös peittäneet osia videoista.

Videomateriaaliin on kiinnittänyt huomiota myös Forbes. Jutussa huomautetaan, että aseen ilmeisesti aiempia järjestelmiä pidempi kantama näyttää mahdollistaneen iskut arvokasta selustan ilmatorjuntakalustoa vastaan.

RAM X on mitä todennäköisimmin jonkinlainen päivitetty versio ukrainalaisen CDET-yhtiön valmistamasta RAM II -lennokista. Se julkistettiin jo vuonna 2018. Videoilla näkyvä maalinhakujärjestelmä muistuttaa RAM II -lennokkien vastaavaa. Forbesin mukaan RAM X ei tosin ole kopio Lancetista vaan pikemminkin ukrainalaisten oman kehitystyön tulos.

Ukrainalaisten on kerrottu valmistaneen myös Perunina tunnetun suoran kopion Lancetista.

The Ukrainian SBU has gone on a recent Russian SAM hunting spree, seen here destroying 2x Buk TEL, 1x Buk radar, 2x Tors, 1x Strela-10, and 1x Tunguska.

The Strela-10 was hit by a traditional FPV munition, but the rest appear to have been targeted by long-range munitions. pic.twitter.com/pEyLS1TkNQ

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 9, 2024