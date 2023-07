Salamurhaaja paikansi venäläisen komentajan juoksusovelluksesta

Venäläinen sukellusvenekomentaja Stanislav Rzhitsky ammuttiin kesken aamulenkkinsä Etelä-Venäjällä sijaitsevassa Krasnodarin kaupungissa.

Väitetysti salamurhan suunnittelijat seurasivat Rzhitskyä suositusta juoksu-, pyöräily- ja vaellussovelluksesta Stravasta, jonne tämä päivitti lenkkinsä tietoja.

Asiasta kertoo muun muassa CNN, joka on siteerannut Ukrainan tiedustelua. Rzhitskyn murhasta uutisoi myös Venäjän valtiollinen media. CNN löysi myös Rzhitskylle oletetusti kuuluneen Strava-profiilin, jossa komentajasta oli muun muassa useita selfieitä.

Rzhitsky, 42, oli juoksemassa puistossa Krasnodarissa, kun hän tuli asemiehen yllättämäksi noin kuuden aikaan maanantaiaamuna. Rzhitskyä ammuttiin pistoolilla seitsemän kertaa ja hän menehtyi heti.

CNN:n mukaan Ukrainan tiedustelu ei ole ottanut vastuuta tapahtumasta, vaikka julkaisikin siitä poikkeuksellisen yksityiskohtaisen lausunnon Telegramissa. Ukraina on nimennyt Mustallamerellä toimineen komentajan sotarikolliseksi, sillä sukellusveneistä ammutut ohjukset ovat tehneet julmaa tuhoa ukrainalaiskaupungeissa.

Verkossa on kiertänyt valvontakameroiden videokuvaa, joka väitetysti näyttää Rzhitskyn juoksemassa puistossa hieman ennen salamurhaa, videosta kertoo muun muassa New York Post. Myös murhasta epäillyn pidätystilanteesta on jaettu videota.