Salaiset suunnitelmat: Näin Moskova iskisi ydinaseilla Euroopassa

Venäjän laivasto on harjoitellut iskuja syvällä Euroopassa sijaitseviin kohteisiin muun muassa ydinohjuksilla mahdollisessa konfliktissa Naton kanssa, kertoo Financial Times viitaten haltuunsa saamiin salaisiin asiakirjoihin.

Karttoihin merkityt kohteet ulottuvat Ranskan ja Britannian rannikoille asti, ja niitä on kuvattu yksityiskohtaisesti upseereille järjestetyssä tilaisuudessa ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan.

FT on aiemmin raportoinut samasta Venäjän asevoimien salaisesta asiakirjakokonaisuudesta, jonka mukaan Moskova on harjoitellut taktisten ydinaseiden käyttöä mahdollisen konfliktin alkuvaiheessa globaalin suurvallan kanssa.

Viimeisimmät paljastukset osoittavat, kuinka Venäjä visioi sen ja lännen välistä konfliktia, joka ulottuisi Naton etulinjan valtioiden muodostamaa rajaa syvemmälle ja sisältäisi sarjan ylivoimaisia iskuja Länsi-Euroopassa. Länsimaiset lähteet näyttivät asiakirjat FT:lle.

Vuosien 2008–2014 välisenä aikana laaditut asiakirjat sisältävät kohdeluettelon ohjuksille, jotka voivat kuljettaa joko tavanomaisia taistelukärkiä tai taktisia ydinaseita. Venäläiset upseerit korostavat ydiniskujen käytön etuja konfliktin varhaisessa vaiheessa.

Venäläisupseereille järjestetyssä tilaisuudessa kävi myös ilmi, että Venäjä on säilyttänyt kykynsä kuljettaa ydinaseita pinta-aluksilla. Tähän liittyy asiantuntijoiden mukaan merkittäviä eskalaation tai onnettomuuksien lisäriskejä.

Asiakirjassa todetaan, että laivasto ”pystyy liikkumaan hyvin”, mikä sallii sen suorittaa ”yhtäkkisiä ja ennaltaehkäiseviä iskuja sekä massiivisia ohjusiskuja…eri suunnista”. Tämän lisäksi ydinaseet on ”pääsääntöisesti” tarkoitettu käytettäviksi ”yhdessä muiden tuhoamiskeinojen kanssa” Venäjän tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakirjat lukeneet analyytikot sanovat niiden olevan yhdenmukaisia sen kanssa, miten Nato arvioi Venäjän laivaston pitkän kantaman ohjusiskujen uhkaa ja nopeutta, jolla Venäjä todennäköisesti turvautuisi ydinohjusten käyttöön.

Asiakirjoissa viitataan myös niin sanotun näytösluonteisen iskun mahdollisuuteen – ydinaseen räjäyttämiseen syrjäisellä alueella ennen varsinaista konfliktia länsimaiden pelottelemiseksi. Venäjä ei ole koskaan myöntänyt, että tällaiset iskut kuuluvat sen doktriiniin.

The documents point to the option of a nuclear demonstration strike before an actual conflict to scare western countries. That would show “the availability and readiness for use of precision non-strategic nuclear weapons” and the “intention to use nuclear weapons”.

