Salainen ilmatorjunnan järjestelmä toimitettiin rintamalle

Ison-Britannian asevoimat on esitellyt ensimmäistä kertaa kehittämäänsä Raven-ilmatorjuntajärjestelmää, jota Ukraina on käyttänyt menestyksekkäästi erityisesti Venäjän käyttämien iranilaisten Shahed 136-lennokkien alasampumiseen, kertoo Ison-Britannian asevoimien uutispalvelu BFBS.

– Kesällä 2022 tunnustimme, että Ukrainan tarve ilmapuolustukselle oli valtava. Ukrainaa moukaroitiin ohjuksin ja lennokein. Olimme jo antaneet joitain ilmapuolustusjärjestelmiä, mutta oli selvää, ettei se ollut riittävää, joten aloimme suunnitella, mitä voisimme tehdä vielä enemmän, sanoo brittien Ukraina-avusta vastaavan Työryhmä Kindredin eversti Olly Todd BFBS:lle Surreyn harjoitusalueella järjestetyssä tilaisuudessa.

Tuloksena oli kahden olemassaolevan järjestelmän, Coyotena (”Kojootti”) tunnetun Supacat HMT 600-panssariajoneuvon ja ASRAAM-ilmataisteluohjuksen, yhdistelmä, joka sai viralliseksi nimekseen Raven (”Korppi”) ja lempinimekseen”FrankenSAM”.

Kuninkaallisten ilmavoimien (RAF) lentosotakoulu keksi muokata ilmataisteluohjuksen maasta laukaistavaksi järjestelmäksi hyödyntämällä 1970-luvun Tornado-, Jaguar- ja Hawk-brittihävittäjissä käytettyjä laukaisukiskoja, jotka käännettiin ympäri ja asetettiin HMT 600-rungon päälle. Kyse on suhteellisen kustannustehokkaasta ratkaisusta.

– Upeinta tässä on, että ajatus muuttui käytännön toteutukseksi kolmessa neljässä kuukaudessa, mikä on merkittävää, kun otetaan huomioon järjestelmän monimutkaisuus ja se, että kyse oli pohjimmiltaan uudesta järjestelmästä Britannian asevoimille.

Ravenin käyttämien ASRAAM-ohjusten nimi on englanninkielinen lyhenne sanoista ”kehittynyt lyhyen kantaman ilmataisteluohjus”. Vuonna 1998 käyttöön otettu ohjus on edelleen kuninkaallisten ilmavoimien käytössä, joten sitä tuotetaan edelleen ja varastoidaan. Vanhemmat ohjukset voidaan antaa Ukrainalle.

ASRAAM-ohjus painaa 88 kilogrammaa ja sen huippunopeus on Mach 3 eli kolminkertainen äänennopeus. Ohjus voidaan laukaista ajoneuvon sisältä tai etänä kauko-ohjaimen avulla.

Ohjus on infrapunahakuinen ja kykenee jäljittämään kohdettaan sekä lukittautumaan siihen vielä laukaisun jälkeenkin 24 kilometrin toimintasäteellä. Ohjus kantaa 10 kilogramman sirpaloituvaa taistelukärkeä, joka on suunniteltu aiheuttamaan mahdollisimman vähän sivuvahinkoja.

Ensimmäiset Raven-järjestelmät toimitettiin Ukrainalle keväällä 2023. Nyt Ukrainalla on käytössä niitä kahdeksan ja se on pian saamassa niitä vielä viisi lisää. Ukrainan ilmapuolustus on käyttänyt järjestelmää tähän mennessä 400 kertaa ja sen onnistumisprosentti on 70.