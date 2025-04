Salahanke lentojen tuhoamiseksi selviää: Taustalla on tämä venäläinen eversti

Kaksi Ukrainan kansalaista, yksi Liettuan kansalainen ja ainakin kaksi Venäjän kansalaista joista toinen on sotilastiedustelun eversti. Yhteensä arviolta noin kymmenen verkosta värvätyn ”kertakäyttöagentin” verkosto sekä pari olematonta yritystä Britanniassa. Tämän verran tarvitaan, jotta lentorahtijärjestelmää voi pystyä sabotoimaan räjähtävillä tai syttyvillä postilähetyksillä.

Saksalaisten medioiden yhteistyöhanke on selvittänyt kesällä 2024 tapahtuneita, DHL:lla lähetettyjen pakettien kautta tehtyä sabotaasia ja kertoo, että hankkeen taustalla lankoja vetelee Venäjän sotilastiedustelu GRU:n eversti Denis Smoljaninov.

Heinäkuussa 2024 Leipzigin lentokentällä syttyi palamaan paketti. Se oli matkalla rahtikoneeseen, jonka lähtö oli myöhässä. Tästä pääteltiin, että paketin oli tarkoitus syttyä kun kone oli ilmassa. Toinen paketti syttyi Britannian Birminghamissa. Se oli postitettu oudolle postilaatikkoyritykselle.

Jo 25. heinäkuuta 2024 ainakin Ison-Britannian metropoliittisen poliisin terrorisminvastaisen yksikön asiantuntijat epäilivät, että Eurooppa on saattanut välttyä täpärästi katastrofilta: vähän aiemmin Vilnan lentokentällä mies oli tuonut tavalliselta näyttäviä paketteja DHL:n pakettiasemalle. Sisällä olleet hierontatyynyt, kosmetiikkatuubit ja seksilelut eivät kuitenkaan herättäneet epäilyksiä, eikä kukaan havainnut sytyttimiä ja sytytyslaitteita. Yhteensä paketteja oli enemmän, mutta osa lähetyksistä jäi suutareiksi. Sekä Leipzigissa että Birminghamissa räjähtäneet paketit oli lähetetty DHL:n lentorahtina Liettuasta. Kaksi paketeista oli suunnattu Puolaan: yksi jäi suutariksi ja toinen paketeista saatiin pysäytettyä.

Yksi verkostoon liittyvä mies, Puolassa asuva nuori ukrainalainen, lähetti elokuun alussa myös paketit Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Ne eivät sisältäneet mitään syttyvää tai räjähtävää, vaan tennareita ja t-paitoja. Molemmissa paketeissa oli kuitenkin paikantimet. Paketit ovat viranomaisten mukaan olleet todennäköisesti testilähetyksiä, joiden tarkoituksena on ollut kartoittaa pakettien reitit myöhempää käyttöä varten.

Venäjän kerrotaan toteuttaneen pakettihuijauksen eräänlaisen agenttipyramidin avulla. Tässä värvättäviä toimijoita eli ”kertakäyttöagentteja” on rekrytoitu verkossa, pääasiassa viestipalvelu Telegramin kanavilla. Samaa menetelmää on Venäjä on käyttänyt sabotaaseissa muuallakin, ja virolainen Delfi onnistui viime syksynä jopa löytämään erään eurooppalaisia tuhopolttoihin ja muuhun pahatekoon värvänneen toimijan sen mainostettua itseään Venäjän puolella taistelleen Wagner-taistelijan kanavalla.

Sotilastiedustelu GRU:n eversti Denis Smoljaninovin jäljille saksalaismediat pääsivät Kremlin vaikutusvaltaisen kriitikon Mihail Hodorkovskin omistaman Dossier Centerin kautta. Saksalaisen median mukaan Dossier Centerin saamat asiakirjat osoittavat, että Smoljaninov on jo vuonna 2014 vastaanottanut raportteja siitä, miten GRU voisi häiritä siviililentoliikennettä. Vuonna 2023 Smoljaninov johti psykologisen sodankäynnin yksikköä, joka muun muassa vastasi viestipalvelu Telegramissa harjoitettavissa operaatioista ja organisoi häirintää. Smoljaninovin alaisuudessa toimii useita ihmisiä, joiden vastuualueitakin tunnetaan: yksi vastaa Baltian-operaatioista, toinen on entinen Puolassa toiminut sotilasasiamies joka vastaa poliittisen linjan toiminnoista ja tunnistettiin yrittäessä järjestellä vallankaappausta Montenegrossa. Saksalaisen median tietojen mukaan myös joitain Smoljaninovin alaisia olisi epäiltynä lentorahtisabotaasin valmistelusta.

The new GRU team includes Col. Denis Smolyaninov, who previously sent mercenaries to Donbas and tried to drive a wedge between NATO allies. He’s now overseeing a team of officers with backgrounds in military, naval, and special operations. pic.twitter.com/lEegZSQBPV

— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) August 8, 2024