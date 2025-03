Massiivisesta investointipaketista sopu Saksassa – velkajarru löysenee

Saksassa kristillisdemokraatit (CDU/CSU) ja sosiaalidemokraatit ovat päässeet neuvotteluratkaisuun vihreiden kanssa massiivisesta velkarahoitteisesta talouspaketista, jolla rahoitetaan puolustusta, ilmastoa ja muuta valtion infrastruktuuria tulevina vuosina, kertovat saksalaiset tiedotusvälineet.

Vihreät, jotka aiemmin tällä viikolla olivat uhanneet estää sopimuksen, saivat tulevalta liittokanslerilta Friedrich Merziltä myönnytyksiä: esimerkiksi vihreään siirtymään tehdään lisää investointeja, ja puolustusmenojen lisäksi myös väestönsuojelu, informaatioteknologia ja tiedustelupalvelu saavat lisää rahoitusta.

Merz sopi viime viikolla SPD:n kanssa maan tiukan perustuslain säätelemän velkajarrun löysentämisestä ja 500 miljardin euron rahaston perustamisesta Saksan liikenne-, energia-, terveydenhuolto- ja viestintäinfrastruktuurin modernisoimiseksi.

Neuvotteluratkaisun mukaan ilmastotalouden rakenneuudistuksiin on varattu 100 miljardia euroa, joka on viidennes infrastruktuurirahaston koosta. Varat on tarkoitus jakaa seuraavan 12 vuoden aikana.

– Ei tule enää olemaan taloudellisten resurssien puutetta puolustaa vapautta ja rauhaa mantereellamme. Saksa on palannut. Saksa antaa merkittävän panoksen vapauden ja rauhan puolustamiseen Euroopassa, Merz sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Perustuslain muutoksia vaativa suunnitelma vauhdittaisi Euroopan suurinta, yli viisi vuotta pysähdyksissä ollutta taloutta ja lähettäisi Euroopalle signaalin, että Saksa on valmis ottamaan suurempaa roolia maanosan turvallisuudessa, ekonomistit ja puolustusasiantuntijat kommentoivat tuoreeltaan neuvotteluratkaisua.

– Tämä luo huomattavasti enemmän liikkumavaraa hallitukselle sekä infrastruktuurissa että puolustuksessa. Saksan budjetin uusi fiskaalinen katto tulee olemaan EU:n finanssisäännöt, ei enää Saksan velkajarru, kommentoi professori Armin Steinbach Financial Timesille.