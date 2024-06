Ennennäkemätön hävittäjien Top Gun -harjoitus – Suomi mukana

Yhdysvaltain ilmavoimat on ottanut sivun merivoimien ”Top Gun” -koulun ohjelmasta ja järjestänyt ennennäkemättömän hävittäjien harjoituksen Saksan Ramsteinin lentotukikohdassa. Nimellä Ramstein 1V1 toteutettuun harjoitukseen osallistui 6. kesäkuuta 2024 yli 30 lentäjää yhdeksästä Nato-maasta.

Kaikkiaan 37 hävittäjäkonetta kävi pareittain ilmataisteluja toisiaan vastaan seitsemän tuntia kestäneessä harjoituksessa, joka käytiin Rheinland-Pfalzin taivaalla. Harjoituksen alarajana oli 10 000 jalkaa eli noin 3 000 metriä.

Lentäjät Alankomaista, Belgiasta, Britanniasta, Norjasta, Puolasta, Ranskasta, Suomesta, Tanskasta ja Yhdysvalloista lensivät seitsemällä eri neljännen ja viidennen sukupolven hävittäjällä.

Harjoituskaksintaistelut lennettiin konetyypeillä Dassault Rafale C, Douglas A-4 Skyhawk, Eurofighter Typhoon, F-16AM Fighting Falcon, F/A-18C Hornet, F-35A Lightning II ja Leonardo M-346.

Yhdysvaltain Euroopan ja Afrikan ilmavoimien isännöimä harjoitus oli laatuaan ensimmäinen Euroopassa. Kyseessä saattoi olla myös ensimmäinen kerta sitten kylmän sodan päättymisen, kun Naton hävittäjät osallistuvat pelkästään kaartotaisteluina käytyyn DACT-harjoitukseen (Dissimilar Air Combat Training).

Harjoituksen idea tuli USAFE-AFAFRICAn komentajalta, kenraali James Heckeriltä, joka lensi nuorena hävittäjälentäjänä usein tämäntyyppisissä kahdenvälisissä harjoituksissa. Vastaavia harjoituksia ei ole tiettävästi järjestetty Euroopassa edes kahdenvälisinä 20–30 vuoteen.

Harjoituksen suunnittelu kesti yhdeksän kuukautta. Harjoituksessa lentäjät eivät tienneet, mikä kone oli milloinkin vastassa ennen kuin ne kohtasivat heille ilmoitetuissa koordinaateissa ja ilmoittautuivat kutsumerkeillään.

DACT-harjoituksessa ohjaajien täytyi osata sovittaa taktiikkansa vastustajan mukaan. On katsottava, mitä ne tekevät ja reagoitava niiden liikkeisiin. Arvioinnin on oltava jatkuvaa, koska sillä hetkellä, kun vastustaja katoaa näkökentästä, on jo hävinnyt kaksinkamppailun.