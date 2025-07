Saksalaiskone joutui Kiinan laseriskun kohteeksi

Saksan puolustusvoimien Bundeswehrin lentokone on joutunut kiinalaisten tekemän laseriskun kohteeksi, uutisoi saksalainen Der Spiegel viitaten Saksan ulkoministeriön tietoihin.

Lehden mukaan Kiinan armeijan tekemä isku olisi tapahtunut EU:n Jemenin rannikolla suorittaman operaation aikana.

Der Spiegelin mukaan kyseessä oli Bundeswehrin lentokone, joka toimi osana EU:n Aspides-sotilasoperaatiota Punaisellamerellä.

Operaation tarkoituksena on suojella kansainvälistä merenkulkua Punaisellamerellä, jossa Jemenin huthikapinalliset ovat tehneet hyökkäyksiä varsinkin kauppa-aluksia vastaan.

Operaatioon on osallistunut noin 700 saksalaissotilasta. Spiegelin tietojen mukaan kyseessä on operaatiota varten vuokrattu saksalainen tiedustelukone. Sitä käyttävät siviililentäjät, ja kone voi kuljettaa neljää sotilasta. Tämänhetkisten tietojen mukaan kone on sijoitettu Itä-Afrikassa sijaitsevaan Djiboutiin.

Välikohtaus tapahtui koneen lähestyessä kiinalaista fregattia. Spiegelin mukaan kiinalaisaluksen miehistö ei tavanomaisen käytännön mukaisesti tehnyt ilmoitusta hätäpuhelulla.

Koneen saamista mahdollisista vahingoista ei tällä ole tietoa ja niitä tutkitaan. Punaisellamerellä on vähän lentoliikennettä Lähi-idän konfliktin vuoksi.

– Saksalaisen henkilöstön vaarantaminen (ja) operaation häiritseminen ovat täysin mahdottomia hyväksyä, Saksan ulkoministeriö kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Kiinan Saksan suurlähettiläs on kutsuttu tapahtuman vuoksi Saksan ulkoministeriön kuultavaksi.