Saksa vaatii Eurooppaa lisäämaan apua Ukrainalle

– Länsimaiden apu Ukrainalle ei lopu, vaan sitä pitäisi lisätä erityisesti EU:n toimesta, totesi Saksan liittokansleri Olaf Scholz sosialidemokraattisen puolueensa kokouksessa sunnuntaina Ukrinform raportoi.

– Haluamme rauhaa. Ukrainalaiset haluavat rauhaa. Jotta tämä tapahtuisi, tarvitaan ennen kaikkea yksi asia: selkeä viesti Venäjän presidentille, ettei hänen pitäisi odottaa Euroopan, eikä myöskään amerikkalaisten tuen Ukrainalle vähenevän, Scholz sanoi.

Kansleri on vakuuttunut siitä, että Vladimir Putin toivoo jonkin ihmeen tapahtuvan, minkä vuoksi hän käyttää niin paljon ihmishenkiä ja investoi niin paljon hirvittävään ja täysin järjettömään hyökkäyssotaan.

Kun otetaan huomioon Yhdysvalloissa käynnissä oleva keskustelu Ukrainan tukemisesta Scholz sanoi, että ”olemme erittäin ratkaisevalla hetkellä”.

– Euroopassa monet maat ovat ilmoittaneet sotilaallisesta avusta, mutta se ei riitä. Saksa on osoittanut tämän vuoden budjetissaan yli seitsemän miljardia euroa sotilaalliseen tukeen. Tämä on paljon rahaa ja samalla se on yli puolet siitä, mitä muut Euroopan maat antavat yhteensä, kansleri huomautti.

Scholz muistutti, että hän oli kehottanut eurooppalaisia kollegoitaan lisäämään ja laajentamaan panostaan. Hänen mukaansa ei pitäisi olla niin, että Saksa kantaa koko taakan, varsinkaan jos Yhdysvallat ei onnistu nopeasti hyväksymään asiaa koskevaa lakia.

– Venäjän ruma sota on suuri haaste koko maailmalle, mutta ennen kaikkea Euroopalle, jossa mantereen pinta-alaltaan suurin maa on hyökännyt toiseksi suurinta maata vastaan ottaakseen kaiken tai ainakin osan siitä, Scholz sanoi.

Hän korosti, ettei vahvoilla ole oikeus muuttaa rajoja väkisin ja tehdä mitä haluavat kansainvälisestä oikeudesta riippumatta.

Scholz totesi, että oikeisto- ja vasemmistopopulistit harjoittavat tällä hetkellä Euroopan vastaista politiikkaa. Tällaiset puolueet ovat nousussa monissa Euroopan maissa, myös Saksassa, hän myönsi.

– Nationalistit toimivat vastoin kansallisia etuja, hän sanoi.

Scholz vakuutti, että Saksan suurin etu on vahva EU, ja tämän yhteisön vaikutusvaltaisimpana valtiona (ja kolmantena maailmassa) Saksan on varmistettava, että EU on vahva.