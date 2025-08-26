Verkkouutiset

Saksan varakansleri, valtiovarainministeri Lars Klingbeil. AFP/LEHTIKUVA/NICOLAS TUCAT

Saksan tuki Ukrainalle yhdeksän miljardia euroa vuodessa

  • Julkaistu 26.08.2025 | 14:27
  • Päivitetty 26.08.2025 | 15:09
  • Saksa, Ukrainan tuki
Suoraa budjettiapua Berliini on maksanut 1,6 miljardia euroa vuodesta 2022 lähtien.
– Saksa on sitoutunut antamaan Ukrainalle yhdeksän miljardia euroa vuosittaista tukea tulevina vuosina, Saksan valtiovarainministeri ja varakansleri Lars Klingbeil ilmoitti tapaamisessa Ukrainan presidentin kanssa. Asiasta uutisoi Euromaidan Press.

– Valtiovarainministerinä korostin, ja tämä oli myös liittovaltion hallituksen hyväksymä, että sitoudumme tukemaan Ukrainaa tulevina vuosina käyttämällä yhdeskän miljardia euroa vuodessa, Klingbeil sanoi.

Saksan valtiovarainministeri kävi erilliset keskustelut ukrainalaisen kollegansa Serhi Martšenkon kanssa Ukrainan rahoitustarpeista vuodelle 2026.

Martšenko kertoi, että Saksan suora budjettiapu Ukrainalle on noussut 1,6 miljardiin euroon vuoden 2022 alusta lähtien. Ukrainan ministeri korosti Saksan lisärahoitusosuuksia Euroopan unionin mekanismien kautta.

– Merkittävää on myös Saksan hallituksen tuki EU:n Ukrainan rahoitusvälineelle, jonka puitteissa valtion budjettiin on jo lisätty 22,6 miljardia euroa, sekä ERA-mekanismille. Saimme EU:lta yhdeksän miljardia euroa, Martšenko totesi.

