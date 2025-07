Saksa aikoo hankkia tuhansia panssareita

Useiden medialähteiden mukaan Saksan puolustusministeriö arvioi parhaillaan suunnitelmaa hankkia maan asevoimille 2500 GTK Boxer -taisteluajoneuvon ja 1000 Leopard 2 -taistelupanssarivaunua. Jos suunnitelma hyväksytään, hankinta tukisi seitsemän uuden prikaatin luomista, mihin Berliini on sitoutunut seuraavan vuosikymmenen kuluessa.

Suunnitelma liittyy Natossa kasvavaan huoleen laajemmasta konfliktista Euroopassa. Monen liittolaismaan hallitukset varoittavat pelotteen luomiseksi olevan aikaa vain viisi vuotta. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on vakuuttanut tekevänsä Saksan Bundeswehristä Euroopan voimakkaimman maavoiman vastauksena jännitteiden kasvulle Saksan ja Venäjän välillä. Sekä Boxeria että Leopard 2:ta valmistavat saksalaisten puolustusyhtiöiden konsortiot.

Leopard 2 on rintamakäytössä Ukrainassa, jossa sitä on testattu korkean intensiteetin taisteluissa vuodesta 2023 saakka.

GTK Boxer on modulaarinen, kahdeksanpyöräinen panssaroitu ajoneuvo, joka on käytössä Saksan lisäksi muun muassa Ukrainassa, Liettuassa ja Alankomaissa. Britannia on tilannut sitä. Jos Saksan suunnitelma toteutuu, Boxerin tuotanto jatkuu pitkään vielä 2030-luvullakin.

Jo pelkkä suunnitelma alleviivaa Saksan nykyhallituksen pyrkimyksen kääntää vuosikymmeniä jatkunut liian vähäinen investointi maan puolustamiseen. Bundeswehrillä on tällä hetkellä kirjavahvuudessa vähän yli 200 Leopard 2:ta ja noin 330 Boxeria. Suunnitelman mukainen hankinta viisinkertaistaisi taistelupanssarivaunujen ja yli seitsenkertaistaisi Boxerien määrän.

Saksa on hiljattain tilannut Boxereita 3,9 miljardilla ja Puma-rynnäkköpanssarivaunuja vähintään 850 miljoonalla eurolla. Hankinnat ovat osa Berliinin kasvavaa puolustusbudjettia, jonka arvioidaan olevan kuluvana vuonna 86 miljardia euroa ja nousevan 153 miljardiin euroon vuoteen 2029 mennessä.

Saksan uudelleen aseistautuminen sisältää myös ennennäkemättömän 22 miljardin euron ampumatarvikehankinnan. Lisäksi Saksan hankkima Arrow 3 -ohjustorjuntajärjestelmä saapuu loppuvuodesta.

Panssarien hankintasuunnitelma, jonka yksityiskohdista puolustusministeri Boris Pistorius ja Bundeswehrin johto vielä neuvottelevat, vahvistaa toteutuessaan Naton itäsivustaa ja parantaa kollektiivista valmiutta. Saksalaisjoukot johtavat Naton taisteluosastoja Liettuassa ja Slovakiassa, ja suunnitellut prikaatit mahdollistavat uusien, pysyvien korkean valmiuden tehtävien vastaanottamisen puolustusliitossa.