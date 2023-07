Saksa ja Ranska eivät pääse sopuun Euroopan ilma- ja ohjuspuolustuksesta

Amerikkalainen ajatushautomo Center for Strategic and International Studies (CSIS) toi hiljattain ilmestyneessä raportissaan esiin, miten Ukrainan sota on osoittanut Euroopalle sen ilmapuolustuksen, mutta varsinkin ohjuspuolustuksen puutteet. Havaitun ongelman takia joukko eri Euroopan maiden edustajia keskusteli uusista torjuntajärjestelmistä Pariisin ilmailunäyttelyssä kesäkuussa.

Keskustelujen perusteella on selvää, että Euroopan johtajilla ei vielä ole yhteistä visiota maanosan turvaamiseksi ohjusten aiheuttamalta uhalta. Ratkaisuksi Saksan liittokansleri Olaf Scholzin lokakuussa käynnistämän Sky Shield -projektin näkyvin vastustaja on Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Tällä hetkellä Sky Shield -projektia tukee 15 maata: Alankomaat, Belgia, Britannia, Bulgaria, Latvia, Liettua, Norja, Romania, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki, Unkari ja Viro. Viime päivinä kiinnostuksensa liittymiseen ovat ilmaisseet lisäksi Itävalta ja Sveitsi. Saksa on ilmoittanut, että ovi on yhä avoinna uusille jäsenille.

Macron vastustaa Sky Shieldissä sitä, että ilmapuolustusjärjestelmiä hankittaisiin myös Euroopan ulkopuolelta. Projektin avaintekijöiksi on mainittu amerikkalaisen Raytheonin Patriot ja Israel Aerospace Industriesin Arrow 3, joka pystyy valmistajan mukaan torjumaan jopa 2 000 kilometrin päästä laukaistuja ohjuksia.

Macronin mielestä Eurooppa ei voi nojata ulkopuolisiin valmistajiin, koska ne eivät ole hallittavissa ja aiheuttaisivat riippuvuuden niiden aikatauluista, prioriteeteista ja jopa kolmansista maista. Hän käyttää esimerkkinä Ukrainaa, jolle Eurooppa voi tällä hetkellä antaa vain sitä, mitä sillä on ja mitä se valmistaa.

On selvää, että Ranska on ensisijaisesti kiinnostunut myymään ranskalais-italialaista SAMP/T-järjestelmää. Macron kehui, miten järjestelmä on toiminut Ukrainassa jo toukokuusta alkaen ja miten sen myötä Eurooppa suojelee Eurooppaa ja on sillä tavoin yhteisen puolustuksen ytimessä.

Ranska johti myös juuri viiden maan – Belgian, Kyproksen, Ranskan, Unkarin ja Viron – yhteistä MBDA:n Mistral 3 -ilmatorjuntaohjusten hankintaprojektia, jossa Ranskan viranomaisten mukaan ostettiin lähes tuhat ohjusta. Ohjusten tuotantovauhti on Defense Newsin mukaan tällä hetkellä 20 ohjusta kuukaudessa, mutta nousee ensi vuonna 28:aan.

CSIS:n raportti kuitenkin huomauttaa, että Euroopasta puuttuvat kokonaan pitkän matkan ohjusten torjuntajärjestelmät, maanosan monet lyhyen ja keskimatkan järjestelmät ovat vanhentuneita ja että sirpaleinen, kansallisiin hankintaohjelmiin perustuva ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmien hankinta ei ole enää nykyään kestävä strategia.

Puolan hankinnat osoittavat, miten kalliiksi totaalisen ilmapuolustusjärjestelmän hankinta on tulossa: edes yli 30 miljardin dollarin sijoituksella, joka sisältää Patrioteja sekä CAMM- ja Pilica-järjestelmiä, ei pystytä varmistamaan koko maan ja kaikki uhat kattavaa puolustusta.