– ”Aikakauden muutos” tai Zeitenwende, termi, jota entinen Saksan liittokansleri Olaf Scholz käytti ilmoittaessaan puolustusmenojen lisäämisestä vastauksena Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan Saksassa eivät ole vielä päättyneet. Maa välttää edelleen riskejä ja pitää kiinni menneisyyden näkökohdista, sanoi Ukrinformille Ralf Fücks, Center for Liberal Modernityn perustaja ja toimitusjohtaja.

Hän kiinnittää huomiota siihen, että Saksan liittokansleri Friedrich Merz tuo selvästi esiin yhteyden Ukrainan turvallisuuden sekä Saksan ja Euroopan turvallisuuden välillä.

– Vain muutama päivä sitten hän sanoi, että (Vladimir) Putin on luultavasti aikamme pahin sotarikollinen. Lause, joka on todella hämmästyttävä Saksan liittokanslerilta, kun muistaa myös Angela Merkelin, joka aina yritti vakuuttaa Putinin olemaan olematta niin aggressiivinen ja tulemaan järkiinsä ja ottamaan häneen yhteyttä, Fücks korostaa.

Fücksin mielestä liittokanslerin sanojen ja tekojen välillä on kuitenkin edelleen kuilu.

Saksasta on tullut Ukrainan suurin avunantaja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain avun keskeytti Donald Trumpin hallinto, mutta se ei ole toimittanut Taurus-ohjuksia tai päättänyt käyttää jäädytettyjä Venäjän varoja aseiden ostamiseen ja Ukrainan jälleenrakentamiseen.

– Saksa ei vieläkään toimi niin kuin sodan aikana on toimittava. Pidämme kiinni menneisyyden näkökohdista ja säännöistä, mutta nyt olemme täysin erilaisessa sotilaallisessa ja poliittisessa ympäristössä Euroopassa, analyytikko toteaa.

– Jos kohtaat sodan, sinun on toimittava eri tavalla ja sinun on otettava riskejä. Jos et ole valmis ottamaan riskejä, häviät. Ukrainalaiset tietävät sen oikein hyvin. Joten kyse on edelleen ajattelutavan muutoksesta, jota ei ole vielä saatettu päätökseen. Zeitenwendeä, Olaf Scholzin kuuluisa sanaa, ei ole vielä saatettu päätökseen, Fücks jatkaa.

Ukrainan Saksan suurlähettiläs Oleksii Makejev on todennut aiemmin, että Saksa on jo Ukrainan suurin tukija ja avunantaja Euroopassa, mutta se voi tehdä vielä enemmän ottamalla enemmän johtajuutta ja vastuuta.