Saksa antoi Nato-suunnitelmia Gazpromille – ”Tämäpä ihastuttavaa”

Pohjoissaksalaisen Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltion kansanedustajille on selvinnyt, että Nord Stream 2-kaasuputken suunnitteluvaiheessa Venäjän kaasuyhtiö Gazprom-yritti saada haltuunsa salaisia Nato-suunnitelmia, kertoo saksalaislehti Die Zeit.

Osavaltiossa tutkitaan vuoden 2021 alussa perustetun Mecklenburg-Etu-Pommerin ilmastosäätiön toimintaa. Osavaltion sosiaalidemokraattisen pääministerin Manuela Schwesigin suojeluksessa toimineen säätiön tarkoitus oli kiertää kaasuputkihankkeelle asetettuja amerikkalaispakotteita. Säätiön toiminnan rahoittivat käytännössä kokonaan Gazprom ja Nord Stream 2.

Paikallinen Stralsundin kaivosviranomainen oli välittänyt Saksan puolustusvoimille Bundeswehrille Nord Stream 2:n pyynnön saada haltuunsa Naton aluetta koskevia puolustussuunnitelmia. Viraston mukaan myös sotilaalliset suunnitelmat tuli ottaa huomioon alueen suunnittelussa.

Lopulta Gazprom sai Nordstreamin kautta tietoja Naton ammusvarastoista, tulivoimasta ja sukellusveneiden koordinaateista. Nämä salaiset asiakirjat myös julkaistiin internetissä Nordstream 2-kaasuputkisuunnitelman hyväksymispäätöksen yhteydessä. Ne poistettiin vasta Bundeswehrin puututtua asiaan.

Tutkintakomitean vihreitä edustava puheenjohtaja Hannes Damm on todennut, että Mecklenburg-Etu-Pommeri halusi saada nopean hyväksynnän kaasuputkelle turvallisuusnäkökulmista piittaamatta. Dammin mukaan Stralsundin kaivosviranomainen vaaransi ”liittotasavallan ja Naton turvallisuuden”.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves ihmettelee yhteisöpalvelu X:ssä, miksi vielä tuolloin Saksan valtiojohdossa puhuttiin kaasuputkesta vain kaupallisena projektina.

– Tämäpä on ihastuttavaa: Saksa antoi Naton arkaluontoisia Itämeri-tietoja Venäjälle ”täysin kaupallisen” (kuten [Angela] Merkel, [Frank-Walter] Steinmeier ja koko Saksan ulkoministeriö jatkuvasti toistivat) Nordstream-kaasuputken puitteissa.

Oh, this is just charming:

Germany gave sensitive data on NATO in the Baltic Sea to Russia for the "strictly commercial" (as Merkel, Steinmaier and indeed the entire @GermanyDiplo constantly repeated) Nordstream pipeline. https://t.co/5AI4UXeiNv

— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) December 2, 2023