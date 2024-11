Saivat tarpeekseen: 12 Venäjän sotilasta tuhosi kasarmia ja pakeni

Katsokaa, täällä on mellakka, kuuluu videolta. Taustalla harteikas nuorimies lyö sorkkaraudan ikkunaan, joka hajoaa helähtäen. Juhuu, joku huutaa.

Yhteensä kaksitoista Venäjän asevoimien sotilasta tuhosi kasarmirakennusta ennen kuin pakeni. Osa heistä tallensi tapahtuman videolle, jonka myöhemmin jakoi uutiskanava Baza.

Tapahtumat sattuivat Kotšenevossa Novosibirskissa. Kotšenevon piirin johtaja Jevgeni Antipov kirjoitti varhain keskiviikkoaamulla Telegram-kanavallaan, että paenneita oli kymmenen. Myöhemmin keskiviikkona venäläiset mediat kirjoittivat kahdestatoista paenneesta, joista ainakin seitsemän on jo otettu kiinni.

Sotilaat poistuivat Kotšenevosta taksilla. He eivät olleet aseistautuneita, eivätkä aiheuttaneet poistuessaan vahinkoa tai muutakaan häiriötä. Kotšenevossa on pidetty ainakin kolmeakymmentä sotilasta, jotka ovat jo aikaisemmin poistuneet luvatta palveluspaikoiltaan. Aiemmin osa nyt paenneista sotilaista on yrittänyt paeta kesällä 2024.

Gazetan tietojen mukaan Kotšenevossa on koontipaikka, jossa sotilaat ovat odottaneet tullakseen lähetetyksi Ukrainaan rintamalle. Mash-kanavan mukaan paenneista nuorin vasta 19-vuotias, vanhin 44-vuotias.