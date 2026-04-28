Saitko tällaisen tekstiviestin? Näin tarkistat onko se huijaus

Tekstiviestien lähettäjien tunnistaminen tiukentuu ensi viikolla 4. toukokuuta. Uudet vaatimukset lähettäjien tunnistamiselle parantavat viestiturvallisuutta kokonaisuutena. Kuluttajan on silti syytä tunnistaa riskit ja suhtautua epäilyttäviin viesteihin varovaisuudella.

Vviestien lähettäjien tunnistaminen ja lähettäjätunnusten käyttöoikeuden varmistaminen tulee pakolliseksi organisaatioille, jotka lähettävät tekstiviestejä kansalaisille. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uudistetun määräyksen tavoitteena on estää organisaatioiden nimissä lähetettäviä huijausviestejä. Kuluttajille suunnattujen puhelinliittymien väliseen viestiliikenteeseen uudistus ei vaikuta.

Kuluttajalle muutos näkyy niin, että viestin lähettäjätunnuksena näkyy ”tuntematon”, mikäli operaattori ei voi varmuudella tunnistaa lähettäjää.

– Muutoksen jälkeen suomalaisten puhelinnumeroiden ja tekstimuotoisten lähettäjätunnusten väärentäminen ei pääsääntöisesti enää onnistu. Tämä lisää luottamusta viesteihin, joita yritykset ja viranomaiset lähettävät asiakkailleen, tähdentää tiedotteessa johtava asiantuntija Klaus Nieminen.

Jos lähettäjän oikeutta tunnukseen ei ole voitu varmistaa, voi operaattori estää viestin perillemenon tai se toimitetaan puhelimeen tunnuksella ”Tuntematon”. Tällaisiin viesteihin on syytä suhtautua varovaisesti. Erityistä varovaisuutta tarvitaan aina, jos viesti sisältää linkin tai kehottaa antamaan henkilötietoja.

– Jos saat odottamasi viestin ”Tuntematon”-tunnuksella, suosittelemme varmistamaan oletetulta lähettäjätaholta viestin oikeellisuuden, kehottaa erityisasiantuntija Kimmo Martikka.

On todennäköistä, etteivät kaikki viestejä lähettävät, esimerkiksi ulkomaiset, organisaatiot ole ehtineet valmistautua tapahtuvaan muutokseen, joten alkuvaiheessa täysin asiallistakin tekstiviestiliikennettä saattaa tulla puhelimeen ”Tuntematon”- tunnuksella.

Käyttäjällä voi joissain puhelinmalleissa olla lisäksi päällä asetus, jolloin jotkin viestit siirtyvät suoraan puhelimessa roskakori-kansioon. Traficom arvioi olevan mahdollista, että huijarit siirtyvät muutoksen jälkeen käyttämään entistä enemmän ulkomaisia puhelinnumeroita.

Traficom muistuttaa, että kuluttajan on aina hyvä suhtautua varauksella viesteihin, joissa pyydetään toimimaan nopeasti tai avaamaan linkki. Kiire ja tuntemattomat linkit ovat monesti merkki huijauksesta.

– Uusi vaatimus lisää tekstiviestipalveluiden luotettavuutta merkittävästi, mutta ei kokonaan poista riskejä. Seuraamme Traficomissa muutoksen vaikutuksia ja teemme tiivistä yhteistyötä koko toimialan kanssa viestiturvallisuuden edelleen parantamiseksi. Lisäksi Traficom kehittää jatkuvasti yhteistyössä yritysten ja muiden viranomaisten kanssa uusia keinoja puuttua kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuviin huijauksiin, sanoo Nieminen.

