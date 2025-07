Saitko sinäkin osasi? Näin paljon Helsingin pörssi tuotti alkuvuonna

Helsingin pörssin yleisindeksi kehittyi kesäkuussa vakaasti ilman merkittäviä kurssivaihteluita, kertoo sijoituspalvelu Nordnet. Kauppa- ja tullisodan sekä Iranin kriisin uhkakuvat väistyivät vähitellen, ja Yhdysvaltain osakemarkkinat nousivat uusille ennätystasoille. Helsingin pörssin yleisindeksin alkuvuoden noin 15 prosentin tuotto osinkoineen lisää optimismia alkavaa Q2-tuloskautta ja loppuvuoden näkymiä kohtaan.

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto kohosi vuodentakaisesta kesäkuusta 3,3 prosenttia. Kuitenkin koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 10,3 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin euromääräinen kauppa väheni toukokuun 2025 euromääräisestä aktiviteetista 2,6 prosenttia. Kappalemääräinen kaupankäynti putosi edelliskuuhun nähden 13,0 prosenttia Nordnetin osuuden ollessa yksityissijoittajien suosimista välittäjistä yhä suurin 12,6 prosentilla kauppojen määrästä.

– Nordnet Suomen asiakkaiden kesäkuun netto-ostot kaikki sijoitusluokat yhteenlaskettuna ylittivät hienoisesti toukokuun netto-ostot. Alkuvuonna vahvasti tuottaneista kotimaisista pörssiosakkeista sijoitusvaroja kevennettiin edelleen, mutta vapautuneet varat siirrettiin pääosin heti muihin sijoituskohteisiin, kuten ulkomaisiin pörssiosakkeisiin ja rahastoihin. Helsingin pörssin osakkeista kuukauden nettomyydyimpien lista muodostui suuryhtiöiden osakkeista, jotka ovat kevään ja alkukesän aikana tuottaneet hyvin, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen tiedotteessa.

– Suomalaisten yksityissijoittajien talletukset ovat nyt verrattain korkealla tasolla, eli sijoittajilla on odottava tunnelma, mihin sijoittaisi seuraavaksi. Myös luottosaldojen matalahko nykytaso viestii siitä, että sijoittajat odottavat ja ovat tarkkailuasemissa Q2-tuloskauden alla. Pörssivuoden vahvan alkupuoliskon jälkeen moni odottaa yhtiöiltä lupaavia loppuvuoden näkymiä, jatkaa Tuppurainen.

Kotimaisten pörssiosakkeiden kesäkuun netto-ostetuimpien kärkeen kiilasi poikkeuksellisesti Huhtamäki.

– Yhtiön osake oli kuukauden netto-ostetuin niin arvo-osuustileillä kuin myös osakesäästötileillä. Vastoin yleistä markkinakehitystä Huhtamäen osakekurssi on ollut kevään ja alkukesän aikana laskutrendillä. Osake on nyt laskenut niin kuluvan vuoden alusta kuin myös vuoden, kolmen vuoden ja viiden vuoden aikajänteillä. Yhtiö on kuitenkin pystynyt kasvattamaan osakekohtaista osinkoaan yhtäjaksoisesti jo yli 15 vuoden ajan, joten suomalaiset yksityissijoittajat luottavat käänteeseen ja siihen, että aika korjaisi tilanteen, analysoi Tuppurainen.

– Kuukauden netto-ostetuimpien ulkomaisten pörssiosakkeiden listalle päätyi joukko tuttuja nimiä, kuten eurooppalaista puolustusteollisuutta edustava Rheinmetall ja eurooppalaisen lääketeollisuuden menestystarina Novo Nordisk. Kesäkuisen Nato-kokouksen päätösten myötä on perusteltua olettaa, että puolustussektorin suosio jatkuu myös loppuvuonna, arvioi Tuppurainen.

Helsingin pörssin yleisindeksi tuotti vuoden alkupuoliskolla noin 15 prosenttia osinkoineen.

– Geo- ja kauppapoliittiset turbulenssit ovat väistyneet vähitellen optimismin lisääntyessä. Yksityissijoittajat odottavat yhtiöiltä lupaavia loppuvuoden näkymiä ja ovat valmiina nostamaan sijoitusastettaan selvästi, jos viimeaikainen kurssinousu saa tukea Q2-tulosraporteista, kertoo Tuppurainen.