Sähköpotkulautailijat ajoivat punaisia päin – törmäys lähellä, toinen lähes promillen humalassa

Kaksi sähköpotkulautailijaa olivat lähellä aiheuttaa liikenneonnettomuuden Helsingissä. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.
– Ajoivat sähköpotkulaudoilla vasten punaista liikennevaloa, muu liikenne joutui jarruttamaan estääkseen törmäykset, Pasterstein kuvailee tapahtumia.
Tämä ei jäänyt sähköpotkulautailijoiden ainoaksi rikkeeksi. Puhallutuksessa toinen sähköpotkulautailijoista puhalsi noin 0,8 promillen lukeman. Poliisin mukaan ”toisella mittari värähti”.
– Molemmille sakot, Pasterstein kertoo seurauksista.
Sähköpotkulaudan kuljettaminen päihtyneenä on ollut rangaistavaa 17. kesäkuuta 2025 voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen. Rangaistavuuden raja on 0,5 promillea. Rikkeestä seuraa 200 euron liikennevirhemaksu.
Alkoholi heikentää herkästi harkintakykyä!
Raportti kentältä: Ajoivat sähköpotkulaudoilla vasten punaista liikennevaloa, muu liikenne joutui jarruttamaan estääkseen törmäykset. Toinen kuljettaja puhalsi n. 0,8 promillea, toisella mittari värähti. Molemmille sakot. pic.twitter.com/Zwk69KHdIJ
