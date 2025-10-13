Sähköautojen kysyntä räjähti, täällä kauppa käy kuumana

Sähköautot tekevät kauppansa aiempaa paremmin, ilmenee Fonectan 02 Rekkari-palvelun yhteistyökumppanin Alma Median keräämästä aineistoista.

Kaikkiaan käytettyjä autoja on myyty Suomessa tänä vuonna 5,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Myynnin kasvu on ollut suurinta Uudellamaalla (12 prosenttia) ja maltillisinta Satakunnassa ja Etelä-Karjalassa (1,5 prosenttia). Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa myynti on sen sijaan laskenut hieman viime vuoteen verrattuna.

Käytettyjen sähköautojen myynti on kasvanut kaikkein eniten. Kasvua on ollut jopa 74 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Toiseksi eniten on kasvanut bensiinihybridien (17 prosenttia) ja kolmanneksi eniten dieselhybridien myynti (13 prosenttia).

Myös bensiiniautojen ja diesel-autojen myynnissä on pientä kasvua viime vuoteen verrattuna.

Suurin osa käytetyistä sähköautoista myydään suurimpiin maakuntiin: Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Niiden myynti on kuitenkin lisääntynyt myös muualla Suomessa. Eniten käytettyjen sähköautojen myynti on kasvanut Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla.

– Luonnollisesti käytettyjä sähköautoja ostetaan eniten isoissa kaupungeissa, joissa latauspisteitä on parhaiten tarjolla. Vähitellen sähköautot kuitenkin leviävät kaikkialle Suomeen. Sen voi huomata siinä, että joissakin maakunnissa sähköautojen myynti on kasvanut hurjasti. Etelä-Suomen ulkopuolella olevista kaupungeista esimerkiksi Kouvolassa, Joensuussa, Rovaniemellä ja Kokkolassa on ollut yli sadan prosentin kasvu käytettyjen sähköautojen myynnissä viime vuoteen verrattuna, toteaa 020202-ratkaisuiden liiketoiminnan johtaja Janni Päivärinta tiedotteessa.

Käytettyjä autoja ostavat ahkerimmin 40–49-vuotiaat sekä yli 60-vuotiaat suomalaiset. Keskimäärin 4,7 prosenttia kaikista käytetyn auton ostajista ostaa sähköauton. Sähköautojen ostajissa korostuvat 40–49-vuotiaat. Heistä 6,6 prosenttia on ostanut käytetyn sähköauton kuluvan vuoden aikana. Alle 30-vuotiaiden ostoista käytettyjen sähköautojen osuus on vain 1,7 prosenttia.

Suurin osa käytetyistä sähköautoista on rahoitusyhtiön omistuksessa. Vain 37 prosenttia on yksityisessä omistuksessa. Isoin käytettyjä sähköautoja rahoittava yhtiö on OP. Sen kautta on rahoitettu 23 prosenttia tänä vuonna ostetuista käytetyistä sähköautoista.

Näitä malleja ostetaan eniten Käytettyjen sähköautojen TOP 10 mallit tammikuusta syyskuuhun vuonna 2025

1. Tesla Model 3, 2 139 kpl

2. Polestar 2, 1 693 kpl

3. Škoda Enyaq, 1 537 kpl

4. Volkswagen ID.4, 1 527 kpl

5. Tesla Model Y, 1 393 kpl

6. Volkswagen ID.3, 740 kpl

7. Nissan Leaf, 738 kpl

8. Volvo XC40, 730 kpl

9. Audi Q4 e-tron, 699 kpl

10. BMW i4, 627 kpl Lähde: Alma Media