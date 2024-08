Sahateollisuus synkkänä – ”Positiivisia signaaleja ei tule mistään”

Vuonna 2021 sahatavaran tuotantomäärä oli 11,9 miljoonaa kuutiometriä, 2022 11,2 miljoonaa kuutiometriä ja 2023 10,4 miljoonaa kuutiometriä.

Kesäkuussa kumulatiivinen 12 kuukauden tuotantomäärä oli 10,1 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa. Viimeksi yhtä pieni tuotantomäärä on ollut vuoden 2013 lokakuussa. Tukin käyttö on pudonnut ennätysvuodesta 2021 yli neljä miljoonaa kuutiometriä.

– Tukin hinta on ylivoimaisesti suurin kustannuserä sahateollisuuden yrityksille. Puun hinta on noussut merkittävästi enemmän kuin lopputuotteen eli sahatavaran hinta. Tukin- ja sahatavaran hintojen välinen suhde on kasvanut korkeammaksi kuin yli 15 vuoteen ja siten suhdannetilanne on hyvin vaikea, kommentoi Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto.

Puumarkkinaa on sekoittanut myös turpeen energiakäytön nopea väheneminen, ja sitä kautta noussut kysyntä puulle energiakäytössä. Tukkeja ohjautuu myös merkittäviä määriä selluteollisuuteen sen sijaan, että niistä jalostettaisiin pitkän kiertoajan puutuotteita.

– Puun saatavuuden varmistaminen on yksittäinen tärkein asia sahateollisuuden yrityksille. Mikäli puun saatavuus heikkenee Suomessa ja kustannustaso nousee kilpailijoita nopeammin, avaa se muiden maiden sahateollisuuksille mahdollisuuksia vallata markkinoita. Tärkeitä puun saatavuuteen liittyviä päätöksiä ovat esimerkiksi kansallinen monimuotoisuusstrategia ja ennallistamissuunnitelman laadinta, Aalto kertoo.

Kotimaassa sahatavaran käyttö laskee laskemistaan

Sahateollisuuden tuotteista suurin osa viedään ulkomaille, yli 70 valtioon. Aallon mukaan tällä hetkellä suhdannetilanne on viennin osalta kauttaaltaan vaikea ja merkittäviä positiivisia signaaleja ei tule mistään päin maailmaa.

Suomi on yksittäinen suurin markkina sahateollisuuden yrityksille. Tuotannosta myytiin 1,8 miljoonaa kuutiometriä Suomessa. 20 vuotta sitten vastaava luku oli yli viisi miljoonaa kuutiometriä. Lähes kaikki sahatavarasta päätyy rakentamiseen.

Vähentynyt sahatavaran kulutus kertoo heikosta rakentamisen tilanteesta, mutta myös siitä, että puurakentaminen ei ole Suomessa yleistynyt laajasta yhteiskunnallisesta tahdosta huolimatta.

– Sahateollisuus tuo ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Puutuotteet ovat erinomaisia teknisiä hiilivarastoja. Suomessa tulisi huolehtia puun saatavuuden varmistamisen lisäksi siitä, etteivät logistiikan kustannukset karkaa käsistä, jotta vienti vetää maailmalle ja kansantalouteen kilisee euroja, Aalto toteaa.

Luvut perustuvat Tullin, Luonnonvarakeskuksen, Sahateollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n tietoihin.