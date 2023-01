Sadat kylmissään olleet venäläissotilaat nousivat kapinaan

Ukrainan rintamalle matkalla olleet venäläissotilaat aloittivat kapinan lämmittämättömässä junassa sen jälkeen, kun he lähestulkoon kärsivät paleltumisvammoista, kertoo sotaa seuraava venäläinen Telegram-kanava VChK-OGPU.

– 13. tammikuuta nelivaunuinen juna (noin 200 sotilasta) pysähtyi Ulusarkan asemalla Venäjän Lipetskin alueella. Sotilaat melkein paleltuivat matkalla Ukrainan taistelualueelle kovan pakkasen vuoksi, eikä junaa lämmitetty millään tavalla, kanavalla todetaan.

Sotilaiden kerrotaan kieltäytyneen jatkamasta matkaa ja vaatineen neljä tonnia hiiltä ja vettä höyrykattilan käynnistämiseksi junassa.

Lopulta poliisi kutsuttiin paikalle rauhoittamaan sotilaita.

Riippumaton venäläinen iStories-uutissivusto kertoi hiljattain, kuinka Novosibirskin alueelta pakkovärvätyt venäläissotilaat lähetettiin Itä-Ukrainan Luhanskin alueen rintamalohkolle ilman ruokaa ja talvivarusteita. Miehille ei myöskään jaettu riittävästi saappaita, ruoka pitää ostaa omin varoin ja heitä on ohjeistettu hankkimaan aseita ottamalla niitä ukrainalaisilta etulinjassa.

