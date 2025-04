Sadan moottoripyörän rynnäkkö murskattiin

Pääsiäisviikolla Venäjä on hyökännyt ankarasti Pokrovskin suunnalla Donetskin alueella. Ukrainan kansalliskaartin komentaja, prikaatikenraali Oleksandr Pivnenko mainitsi kiirastorstaina 17. huhtikuuta erikseen taistelun, jossa alustavien tietojen mukaan torjuttiin vahvistetun mekanisoidun komppanian hyökkäys tuhoten hyökkääjältä 21 panssariajoneuvoa, kaksi muuta ajoneuvoa ja 96 moottoripyörää sekä kaksi tykistöjärjestelmää. Surmattuja ja haavoittuneita hyökkääjiä arveltiin olevan yli 240.

Nyt Ukrainan kansalliskaartin 14. prikaati ”Tšervona Kalyna” on julkaissut hyökkäyksestä videon ja täsmentänyt arviota venäläisten tappioista.

– Ankaran taistelun aikana eliminoitiin 229 miehittäjää , lisäksi 34 haavoittui. Taisteluajoneuvoja tuhottiin 24, moottoripyöriä 99 ja muita ajoneuvoja 2 kappaletta, kirjoittaa prikaati Facebookissa.

Prikaatin mukaan kyseessä oli ”huomattava hyökkäysvoima”. Videon perusteella huomattava osa venäläisten tappiosta aiheutettiin FPV-räjähdelennokeilla ja drooneista pudotetuilla kranaateilla.

– Venäläiset käyttivät hyökkäyksessä kahta komppaniaa, panssariajoneuvoja, moottoripyöriä ja tykistöä.

Kansalliskaartin prikaatin lisäksi Pokrovskin alueella tehdyn hyökkäyksen torjuntaan osallistuivat Ukrainan asevoimien 117. erillinen mekanisoitu prikaati, 38. erillinen merijalkaväkiprikaati ja muita mainitsemattomia yksiköitä.

During Russia’s massive assault on April 17, Ukrainian forces repelled a Russian attack involving two full companies, armor, motorcycles, and artillery. 229 Russians were eliminated, 34 wounded, and 24 armored vehicles, 99 motorcycles, and 2 cars destroyed. The attack was stopped… pic.twitter.com/nLF7UWCfFh

