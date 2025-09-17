Säästitkö ja korjasit itse? Virhe kotona voi maksaa tuhansia euroja

Kun kallis kodinkone hajoaa tai kodin huoltotyö vaikuttaa helpolta, tee-se-itse-ratkaisu voi houkutella säästämään. Vakuutusyhtiö Pop-vakuutus muistuttaa, että kaikki viat ja huoltotoimenpiteet eivät kuitenkaan kuulu harrastelijalle. Erityisesti sähkö-, kaasu- ja vesilaitteiden korjaukset voivat muuttua kalliiksi ja vaarallisiksi, jos ne tehdään väärillä varaosilla tai ilman ammattiosaamista.

Kotitalouksissa voi houkuttaa korjata esimerkiksi liesiä, pesukoneita ja astianpesukoneita omin voimin. Sähköturvallisuuden kannalta kriittisiä osia ovat muun muassa lämmityselementit, termostaatit ja turvakytkimet.

Myös varaosien tilaaminen ulkomaisista halpaverkkokaupoista saattaa houkutella. ”Temutetut” varaosat voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita; ylikuumenemista, sähköiskuja ja jopa tulipaloja.

– Verkkokauppa houkuttelee edullisilla varaosilla, mutta kuluttajan voi olla mahdotonta arvioida niiden turvallisuutta. Temusta ja muista halpakauppa-alustoilta tilatut osat voivat näyttää alkuperäisiltä, mutta niiden standardit eivät välttämättä täytä EU-vaatimuksia, varoittaa Pop-vakuutuksen palvelujohtaja Tommi Lehmusvirta tiedotteessa.

Myöskään kaasukäyttöisiä laitteita ei tule koskaan korjata itse. Kaasuvuodot voivat pahimmillaan johtaa räjähdyksiin tai hiilimonoksidimyrkytyksiin. Kaasulaitteiden korjaukset kuuluvat aina pätevöityneelle asentajalle.

Vesikalusteiden ja putkistojen virheellinen korjaus puutteellisilla varaosilla voi johtaa laajoihin kosteusvaurioihin, etenkin kerrostaloissa, joissa vesivahinko saattaa levitä useaan asuntoon.

– Vesivahinko on yksi yleisimmistä ja kalleimmista kotivakuutuksesta korvattavista vahingoista. Esimerkiksi huolimattomasti tehty tiivistys voi pahimmillaan maksaa tuhansia euroja, ja se olisi voitu välttää ammattilaisen tekemällä työllä, Lehmusvirta muistuttaa.

Ammattilaisten käyttö maksaa enemmän, mutta tarjoaa vastuun työlle ja osille. Vakuutusyhtiö muistuttaa, että turvallisuus menee aina säästön edelle. Säästö voi muuttua nopeasti kalliiksi, jos väärä varaosa tai vääränlainen työ aiheuttaa vahingon.

Mitä voit huoltaa ja korjata itse? Turvallisia omatoimitöitä ovat esimerkiksi: – Lampunvaihto. – Kattolampun asennus, jos katossa on valaisinpistorasia tai valaisinpistotulppa valmiina. – Tulppasulakkeen vaihtaminen sähkökaappiin. – Ilmalämpöpumpun tai ilmastointilaitteen suodattimien puhdistus. – Pesukoneen tai astianpesukoneen asennus valmiisiin liitäntöihin. Lähde: Pop-vakuutus