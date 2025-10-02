Säässä täyskäännös – myrskyvaroitus näille alueille

Britteinsaarille perjantaina iskevän Amy-myrskyn vaikutukset voivat tuntua viikonloppuna Suomessa asti, sääpalvelu Foreca kertoo.
– Perjantaina sää on Suomessa jo tutuksi käynyttä osin aurinkoista korkeapainesäätä, mutta Amy-matalapaineen vaikutus alkaa tuntua meillä lauantaina. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu puuskaiseksi, ja sää alkaa vähitellen pilvistyä lounaasta, Forecan meteorologi Joanna Rinne ennustaa blogissa.
Rinteen mukaan tuuli on voimakkaimmillaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Saaristo- ja Selkämerille voi esiintyä jopa myrskypuuskia.
– Myrskyä ei näy ennustetussa keskituulessa, mutta myrskyrajan rikkoutuminen ei ole täysin poissuljettu vaihtoehto.
Ilmatieteen laitos on antanut osalle läntisistä merialueista lauantaiksi vaarallisen tuulen varoituksen sekä aallokkovaroituksen.
Matalapaineeseen liittyviä sadealueita liikkuu Suomen yllä sunnuntain vastaisena yönä ja sunnuntain aikana. Sademääristä ei Rinteen mukaan kuitenkaan odoteta erityisen suuria. Päivälämpötilat pysyvät loppuviikon aikana Rinteen ennusteen mukaan enimmäkseen 6–12 asteessa.
