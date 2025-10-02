Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tuulisuus voi yltyä merialueilla jopa myrskylukemiin. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Säässä täyskäännös – myrskyvaroitus näille alueille

  • Julkaistu 02.10.2025 | 19:03
  • Päivitetty 02.10.2025 | 19:03
  • Sää
Tuuli voi yltyä vaarallisiin lukemiin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Britteinsaarille perjantaina iskevän Amy-myrskyn vaikutukset voivat tuntua viikonloppuna Suomessa asti, sääpalvelu Foreca kertoo.

– Perjantaina sää on Suomessa jo tutuksi käynyttä osin aurinkoista korkeapainesäätä, mutta Amy-matalapaineen vaikutus alkaa tuntua meillä lauantaina. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu puuskaiseksi, ja sää alkaa vähitellen pilvistyä lounaasta, Forecan meteorologi Joanna Rinne ennustaa blogissa.

Rinteen mukaan tuuli on voimakkaimmillaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Saaristo- ja Selkämerille voi esiintyä jopa myrskypuuskia.

– Myrskyä ei näy ennustetussa keskituulessa, mutta myrskyrajan rikkoutuminen ei ole täysin poissuljettu vaihtoehto.

Ilmatieteen laitos on antanut osalle läntisistä merialueista lauantaiksi vaarallisen tuulen varoituksen sekä aallokkovaroituksen.

Matalapaineeseen liittyviä sadealueita liikkuu Suomen yllä sunnuntain vastaisena yönä ja sunnuntain aikana. Sademääristä ei Rinteen mukaan kuitenkaan odoteta erityisen suuria. Päivälämpötilat pysyvät loppuviikon aikana Rinteen ennusteen mukaan enimmäkseen 6–12 asteessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)