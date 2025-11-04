Säässä tapahtuu yllättävä käänne

Säässä on Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF:n uusimman kuukausiennusteen mukaan edessä kylmä käänne, kertoo Foreca.

– Ennusteen mukaan tällä viikolla sää on ajankohtaan nähden lauhaa ja sateista, mutta ensi viikolla tapahtuu merkittävä muutos kylmempään päin. Muutos on yllättävä, se on ilmestynyt ennusteisiin parissa päivässä, meteorologi Joanna Rinne kirjoittaa.

Myös sateet muuttuvat lumisiksi koko maassa.

Vielä tämä viikko on lämpötilakeskiarvoltaan selvästi tavanomaista lämpimämpi koko maassa.

Erityisesti yölämpötilat nousevat selvästi ajankohdalle tavanomaisia lukemia korkeammiksi.

– Tiistain ja keskiviikon väliselle yölle on ennustettu maan etelä- ja keskiosaan laajalle alueelle 10–12 asteen lämpötiloja, eli korkeampia lukemia kuin tiistaipäivälle. Vastaavat yölämpötilat ovat tavanomaisia samalla alueella elokuun puolivälin tienoilla.

Käynnissä oleva viikko on torstaita lukuun ottamatta enimmäkseen pilvinen.

Marraskuun 10. päivä alkava viikko on puolestaan keskilämpötilaltaan selvästi tavanomaista kylmempi.

– Päivittäisennusteiden mukaan ilmavirtaus kääntyy jo tämän viikon lopulla pohjoiseen, ja pohjoinen, talvinen ilmavirtaus vaikuttaa meillä koko ensi viikon ajan.

Ensi viikolla myös yöpakkasia on odotettavissa koko maassa.

– Aurinkoa saatetaan nähdä enemmän kuin viime aikoina, mutta pilvisyys silti vaihtelee ajan mukaan ja alueittain, Rinne kirjoittaa.

Marraskuun 17. päivä alkavalle viikolle kuukausiennuste ennustaa yhä ajankohtaan nähden kylmiä keskilämpötiloja. Sademäärän ennakoidaan olevan ajankohdalle tavanomainen.

– Koska kuukausiennuste ei ota kantaa viikon sisäisiin tapahtumiin, kuukausiennusteen perusteella ei ole mahdollista päätellä, onko viikko Suomessa kauttaaltaan kylmä, vai onko esimerkiksi alkuviikko kylmempi, ja viikon jälkipuoli lauhempi, Rinne avaa ennustetta.

Paluu jonkin verran tavanomaista lämpimämpiin lämpötiloihin on edessä marraskuun 24. päivä alkavalla viikolla.

Kuukausiennusteen perusteella ei Rinteen mukaan voin tehdä päätelmiä termisen talven alkamisesta.

– Vaikka edessä näyttää olevan yksi tai kaksi tavanomaista kylmempää viikkoa, ennustejakson lopulla palataan jo takaisin ajankohtaan nähden lämpimään säähän.

Termisen talven katsotaan alkaneen kullakin paikkakunnalla vasta silloin, kun vuorokauden keskilämpötilat painuvat pysyvästi nollan alapuolelle.