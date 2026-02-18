Säässä tapahtuu viikonloppuna muutos

Kireisiin pakkasiin on luvassa helpotusta ainakin hetkeksi, kun Suomen yli pyyhkäisee viikonlopun tienoilla matalapaine. Asiasta kertoo Foreca.

Lauantaina pilvisyys lisääntyy ja hajanaiset lumisateet yleistyvät vähitellen lännestä alkaen. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja pakkaslukemat hellittävät suuressa osassa maata. Lounais-Suomessa lämpötila kohoaa nollan vaiheille, muuten maan etelä- ja länsiosassa on pikkupakkasia. Myös idässä ja pohjoisessa pakkanen hiukan heikkenee. Myös sunnuntain vastaisen yön pakkaslukemat pysyvät aiempaa maltillisemmissa lukemissa.

Sateet tulevat Lounais-Suomessa ja etelärannikolla pääosin lumena. Hetkellinen räntä- tai vesisateen mahdollisuus on kuitenkin olemassa.

Sunnuntain puolella matalapaineen keskus lumisateineen liikkuu Suomen yli itään. Tuuli on vielä monin paikoin kohtalaista. Etelärannikon tietämillä lämpötila voi päivällä käväistä vielä nollan vaiheilla. Muuten lämpötilat ovat pakkasen puolella. Matalapaineen väistyttyä myös etelässä pakkanen kiristyy taas uudelleen.

Viikonlopulle ennustetut lumikertymät vaihtelevat muutamasta senttimetristä noin kymmeneen senttiin. Ennuste on vielä vaihdellut jonkin verran, minne tarkalleen ottaen suurimmat lumikertymät voisivat osua. Suurin todennäköisyys yli viiden senttimetrin lumikertymille on maan etelä- ja keskiosassa.

Ensi viikolla matalapaineiden reitti näyttää viistävän Suomea etelästä, joten ajoittaiset lumisateet ovat edelleen mahdollisia. Lumisateiden väliin voi toki mahtua myös hetkittäin selkeämpää ja aurinkoisempaa säätä. Selkeinä öinä ja aamuina on edelleen mahdollisuus kireään pakkaseen, mutta matalapaineiden reitistä riippuen Suomeen voi myös ajoittain virrata lauhempaa ilmaa. Pidempikestoista sään lauhtumista eli kevättä ei kuitenkaan ole vielä näköpiirissä.