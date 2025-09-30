Verkkouutiset

Synkkiä pilviä taivaalla Helsingissä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Säässä tapahtuu synkkä käänne

  • Julkaistu 30.09.2025 | 17:50
  • Päivitetty 30.09.2025 | 17:50
  • Sää
Aurinkoiset kelit väistyvät sateiden tieltä.
Säässä tapahtuu viikonloppuna selvä muutos, sääpalvelu Foreca ennustaa.

Tulevina päivinä ennen viikonloppua Suomessa päästään nauttimaan aurinkoisista ja sateettomista syyspäivistä. Viikonloppuna tilanteeseen on tulossa muutos, ja sää ottaa askeleen kohti pilvistä ja sateisempaa säätä. Tämän hetken sääennusteiden mukaan Suomi onkin viikonloppuna jakautumassa kahteen leiriin.

– Ilmavirtaus tuo meille toisaalta lauhempaa ilmaa, mutta toisaalta myös pilviä ja hajanaisia sateita. Viikonlopun sateet ovat vielä huonosti ennustettavissa, mutta tämänhetkisten ennusteiden mukaan ne näyttävät pikemmin paikallisilta ja hajanaisilta kuin laaja-alaisilta ja runsailta, Forecan meteorologi Joanna Rinne ennustaa blogissa.

Päivälämpötilat eivät Rinteen mukaan juuri nouse. Öisin lämpötilat pysyvät koko maassa enimmäkseen plussan puolella.

Tämän hetken ennusteen mukaan myös ensi viikon alkupuoli jatkuu pilvisessä säässä. Myös hajanaisia sadealueita on luvassa eri puolilla Suomea päivittäin.

Viime aikoina on mitattu myös paikoittain yöpakkasia. Yöpakkaset voivat aiheuttaa kuuraa tienpinnoille, minkä vuoksi autoilijoiden on syytä olla tarkkana liikenteessä aamuisin.

