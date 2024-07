Säässä tapahtuu merkittävä käänne

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n 14. heinäkuuta julkaiseman ennusteen mukaan heinäkuu jatkuu vielä hetken tavallistakin lämpimämpänä. Lämmin sää väistyy kuitenkin maan etelä- ja keskiosasta kuun edetessä, kun sää muuttuu yhä sateisemmaksi.

Forecan meteorologin Anna Latvalan mukaan tällä viikolla Suomi on idän korkeapaineen ja lännen laajan matalapaineen alueen välissä.

– Ajoittain heikko korkeapaine käväisee Suomenkin puolella, mutta suuri osa viikosta kuluu epävakaisessa matalapainesäässä, Latvala ennustaa blogissa.

Sadekuuroja on hänen mukaansa tulossa päivittäin. Eri päivinä ne painottuvat eri osiin maata, ja usein mukana on paikoin ukkosta.

– Jopa rankkasateita voi tulla viikon aikana. Sademäärä on monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa suurempi kuin tavallisesti tähän aikaan vuodesta, mutta Lapissa jäädään keskimääräiseen tai sen alle.

Lämpötila on kuitenkin koko maassa tavanomaista korkeampi. Suurin ero on Lapin pohjoisosassa, jossa viikko on 3–5 astetta lämpimän puolella.

Päivisin lämpötilat pysyttelevät Latvalan mukaan Suomen poutaisilla alueilla enimmäkseen 20–26 asteessa, ja paikallisesti aurinkoisessa säässä voi olla lämpimämpääkin. Sateessa jäädään alle 20 asteeseen.

– Päivän ylin lämpötila heinäkuun 20. päivän aikoihin on maan eteläosassa tilastollisesti noin 22 astetta ja maan keskiosasta Oulun korkeudelle 20–22 astetta. Lapissa vaihtelee etelän 18–22 asteesta pohjoisen 16–20 asteeseen.

Ensi viikolla eli heinäkuun viimeisellä kokonaisella viikolla matalapainesää vallitsee ennusteen mukaan Pohjois-Euroopassa, myös Suomessa.

– Viikon ennuste on muuttunut aiempaakin sateisemmaksi, mikä on vaikuttanut myös lämpötilaan. Ajoittainen pilvinen sadesää laskee lämpötilaa, ja maan etelä- ja länsiosassa viikko saattaa jäädä hieman tavallista viileämmäksi, Latvala toteaa.

Pohjois-Suomessa, varsinkin Lapissa, sää jatkuu sen sijaan keskimääräistä lämpimämpänä.