Säässä käänne, Suomeen virtaa kylmää ilmaa

Alkanut viikko kuluu pitkälti tavanomaista lämpimämmän syyssään vallitessa.

Forecan mukaan lokakuun edetessä ilmavirtauksen suunta on muuttumassa, ja Suomeen näyttäisi virtaavan pohjoisesta kylmempää ilmaa.

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen kuukausiennusteen mukaan sää on tällä viikolla koko maassa tavanomaista lämpimämpää ja sateisempaa. Ilmavirtaus käy etelän puolelta ja sää on ison osan ajasta pilvisen harmaata. Myös sateita tulee päivittäin eri puolilla maata.

Alkuviikolla lämpötilan vuorokausivaihtelu on pilvisessä säässä melko maltillista ja etenkin pohjoisessa yöt ovat ajankohtaan nähden lämpimiä.

Viikonloppua kohden pilvisyys muuttuu vaihtelevammaksi, jolloin etenkin selkeinä öinä on huomattavasti alkuviikkoa kylmempää. Loppuviikolla Suomeen virtaa myös kylmempää ilmamassaa, ja osa pohjoisen sateista tulee tämän hetken ennusteen mukaan viikonvaihteessa räntänä tai lumena.

Ilmavirtauksen ennustetaan kääntyvän ensi viikolla. Tuolloin Suomi kuuluu Atlantilla olevan voimakkaan ja laajan korkeapaineen sekä maan itäpuolella olevan matalapaineen alueen välimaastoon. Vallitseva ilmavirtaus kääntyy puhaltamaan pohjoisesta, joten Suomeen virtaa aiempaa kylmempää ilmaa.

Pohjoisessa viikon keskilämpötila on ennusteen mukaan vielä paikoin hieman tavanomaista korkeampi, etelässä on puolestaan tavanomaista tai tavanomaista viileämpää. Viikon sademäärät ovat lähellä tavanomaisia, ja kylmemmän pohjoisen ilmavirtauksen vallitessa osa sateista on Lapissa todennäköisesti räntää tai lunta.

Lokakuun loppupuolella sää viilenee koko maassa, pohjoisessa lähelle ajankohdan tyypillisiä viikkokeskilämpötiloja, etelässä puolestaan mennään jo laajemmin tavanomaista kylmemmän sään puolelle, joskaan poikkeama ei ole kovin suuri.

Pitkän ajan sääennusteet kertovat viikon tai kuukauden keskimääräisestä säästä, mutta eivät yksittäisten päivien säästä. Keskimääräiset lukemat voivat toteutua monella eri tavalla.