Sään ennustetaan jatkuvan lämpimänä

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF:n uuden ennusteen mukaan käännettä syksyiseen säähän ei ole vielä näkyvissä, kertoo Foreca.
– Kuukausiennusteen mukaan sää jatkuu Suomessa ajankohdan keskiarvoihin verrattuna lämpimänä, ja sateet jäävät alkuun jonkin verran tavanomaista vähäisemmiksi. Sää on silti vaihtelevaa. Sää jatkuu meillä kesäisenä, sään nopeaa taittumista syksyisempään suuntaan ei pohjoisessakaan ole näkyvissä, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.
Loppuviikon sää näyttää melko aurinkoiselta. Myös sadekuurot ovat mahdollisia.
– Päivälämpötilat ovat koko maassa 17–22 asteen luokkaa.
Uuden kuukausiennusteen mukaan 11. elokuuta alkavan viikon keskilämpötila on koko Suomessa tavanomaista korkeampi, suurin poikkeama tavanomaista lämpimämpään suuntaan on pohjoisessa.
– Sateita tulee lähes koko maassa vähemmän kuin tähän aikaan vuodesta yleensä. Päivittäisennusteiden mukaan sää jatkuu vaihtelevana. Sademäärissä on suuria paikalliseroja sadekuurojen pienikokoisuuden takia. Paikallisista sateista huolimatta Suomessa on yleisilmeeltään odotettavissa pikemmin aurinkoista kuin sateista säätä, Rinne sanoo.
Päivälämpötilat pysyvät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20–24 asteessa, pohjoisessa 20 asteen molemmin puolin.
– Viikon jälkipuolella lämpötila voi kuitenkin käväistä paikallisesti jopa hellelukemissa eli yli 25 asteessa lähinnä etelässä.
Kuukausiennusteen mukaan 18. elokuuta alkavalla viikolla sää jatkuu Suomessa viikkokeskilämpötilaltaan tavanomaista lämpimämpänä. Myöskään sateita ei ole luvassa normaalia enempää.
Elokuun 25. päivä alkavalle viikolle kuukausiennuste näyttää Suomeen edelleen hieman keskimääräistä lämpimämpää säätä. Sademäärissä ei ole näkyvissä poikkeamaa tavanomaista vähäsateisempaan eikä tavanomaista sateisempaan suuntaan.
– Sää muuttuu jo selvästi huonommin ennustettavaksi, mikä on nähtävissä kuukausiennusteen karttojen heikentyneistä väreistä. Koko Euroopassakin poikkeamista kertovat värit kartoilla jäävät jo vähäisiksi, mutta kallistuvat pikemmin tavanomaista lämpimämmän sään jatkumiseen kuin sään viilenemiseen päin, Rinne sanoo.
Syyskuun ensimmäinen viikko vastaa ennusteessa elokuun viimeistä viikkoa.
Pitkän ajan sääennusteet kertovat viikon tai kuukauden keskimääräisestä säästä, eivät yksittäisten päivien säästä. Keskimääräiset lukemat voivat toteutua monella eri tavalla. Sään vaihtelu viikkojen ja kuukausien sisällä voi siis olla suurta.