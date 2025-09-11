Säähän tulee iso käänne

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen. Foreca kertoo, että säähän tulee käänne ja kesäinen lämpö vaihtuu sateiseen ja tuuliseen säähän.

– Kesäinen lämpö vaihtuu syyskuun puolivälin lähestyessä kertaheitolla sateisiin ja tuuliseen säähän. Lämpötilat lähtevät vähitellen laskuun, ja sää muuttuu astetta syksyisempään suuntaan. Epävakaisessa säässä voidaan kuukausiennusteen perusteella mennä pitkälle lokakuun puolelle, kertoo meteorologi Sara Salonen Forecan blogissa.

Uutta lämpenemistä ei tämän hetken ennusteessa näy.

– Todennäköisesti siis viimeisiä kesäisiä hetkiä viedään. Tarkkaa termisen syksyn alkamisajankohtaa on kuitenkin hankala arvioida etukäteen. Pohjoisessa se joka tapauksessa alkaa myöhässä, mahdollisesti etelässä ainakin edes vähän lähempänä tyypillistä alkamisajankohtaa. Tällä hetkellä ei ainakaan näytä siltä, että etelässäkään syksy käynnistyisi etuajassa, Salonen sanoo.

Ennusteen mukaan sää muuttuu loppuviikolla ja ensi viikon aikana epävakaiseksi.

– Perjantaina ensimmäiset sateet saapuvat maan länsiosaan matalapaineen liikkuessa maan länsipuolitse pohjoiseen, Salonen kertoo.

Lauantaina ennusteen mukaan sataa.

– Kuuroittaisia sateita tulee päivän mittaan eri puolilla maata. Maan etelä- ja keskiosasta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella myös ukkonen voi jyrähtää. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista. Sunnuntaina etelästä saapuu jo seuraava sadealue, jonka tarkkaan reittiin ja ajoitukseen liittyy jo enemmän epävarmuutta, Salonen kertoo.

Perjantaista sunnuntaihin lämpötila on päivisin enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.