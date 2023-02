Saab ja Boeing kilpailevat Naton tutkakonekaupasta

Natolla on käytössä kirjavahvuudeltaan 14:n Boeing E-3A Sentry -ennakkovaroitus- ja taistelunjohtokoneen laivasto, joka tukeutuu pääasiassa Saksan länsirajalla sijaitsevaan Geilenkirchenin lentotukikohtaan. Ukrainassa käynnissä olevan sodan aikana niitä on toiminut myös Romanian Otopenin lentotukikohdasta Bukarestin läheltä.

Ensimmäisen E-3A:n Nato otti käyttöön 41 vuotta sitten helmikuussa 1982. Alun perin 18 koneesta neljä on jo poistettu käytöstä ja viimeisen on määrä poistua vuoteen 2035 mennessä.

Nato lähetti viime vuonna ennakkovaroituskoneiden valmistajille tietopyynnön, johon se sai kaksi vastausta. Boeing tarjoaa B737D-liikennekoneeseensa perustuvaa E-7 Wedgetailia ja Saab Bombardier Global 6000 -liikesuihkukoneeseen perustuvaa GlobalEyeta. Niistä puolustusliiton valvonta- ja johtamisohjelma AFSC valitsee parhaiten sen tulevaisuuden tarpeisiin soveltuvan järjestelmän.

Yhdysvallat on jo päättänyt korvata omat E-3-koneensa E-7:llä, joka on käytössä myös Australiassa, Etelä-Koreassa ja Turkissa. Britannia on tilannut kolme konetta, jotka konvertoidaan kotimaassa Kuninkaallisten ilmavoimien käyttöön.

GlobalEye on käytössä Arabiemiraateissa, joka myös osallistui järjestelmän kehittämiseen. Ruotsi tilasi kesäkuussa kaksi konetta.

E-7 on noin kolme metriä pidempi, seitsemän metriä leveämpi ja viisi metriä korkeampi kuin GlobalEye, eli sen sisuksiin mahtuu enemmän miehistöä ja konsoleita. Yhdellä tankkauksella E-7 lentää noin 6 500 kilometriä, kun taas GlobalEye pääsee tankillisella yli 11 000 kilometriä.

GlobalEyen suurin lentokorkeus 15,5 kilometriä puolestaan antaa olettaa, että sillä näkee kauemmas kuin 12,5 kilometrin korkeuteen pääsevällä E-7:llä.

GlobalEye on hyvin todennäköisesti hankintahinnaltaan ja käyttökustannuksiltaan edullisempi. Kummassakin koneessa on AESA-tutka rungon päälle sijoitetussa valtavassa suksiboksimaisessa kotelossa, mutta GlobalEyessa on sensoreita, joita E-7:stä ei löydy. Siinä on erillinen X-kaistan 360 asteen Leonardo Seaspray 7500E -meritoimintatutka, jonka erotuskyky riittää havaitsemaan hyvin pienetkin kohteet, jopa sukellusveneiden periskoopit.

Vähintään 1 500 metrin korkeudesta se pystyy seuraamaan jopa 300 pintamaalia merellä. Lähempänä nokkaa on vielä FLIR Star Safire 380-HD elektro-optinen ja infrapunasensori käänneltävässä puolipallossaan mahdollistaa maalien lisätarkastelun.

E-7:n sanotaan silti olevan etulyöntiasemassa GlobalEyehin nähden, koska Yhdysvallat valitsi sen omaan käyttöönsä.