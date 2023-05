Sää viilenee, toppatakille voi tulla tarvetta

Säässä on alkamassa viileämpi jakso alkuviikon lämpimien päivien jälkeen, Foreca ennustaa.

Torstaina sää on jo viilentynyt alkuviikon kesäisistä lukemista.

– Lämpimin asetelma näyttää päättyvän ja alkamassa on epävakaisempi ajanjakso, jonka aikana lähinnä etelässä on mahdollisuus ajoittain vähän kesäisempiin lukemiin. Keski- ja Pohjois-Suomessa voi tarvita vielä toppatakkia, varsinkin aamuisin, toteaa Forecan meteorologi Markus Mäntykannas blogissa.

Lämpötilat ovat torstaina etelärannikolla ja kaakossa noin 20 asteessa. Lännessä ja pohjoisessa ollaan 15 asteen tienoilla.

– Eteläiseen Suomeen kehittyy perjantain aikana matalapaineen osakeskus, johon liittyy sateita maan etelä- ja keskiosassa. Lapissa tulee kuurosateita, Mäntykannas kertoo.

Viikon loppua kohden sää viilenee entisestään.

– Lämpötilat ovat perjantaina laajalti enää 10–15 astetta, sateisimmilla alueilla on viileämpääkin. Etelässäkin jäädään paikoin alle 10 asteeseen, jos kunnolla sataa.

Lauantaina luoteesta virtaa Suomeen viileää ilmaa. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee. Aurinkoa nähdään monin paikoin, paikoin tulee kuurosateita. Ylimmät lämpötilat ovat lauantaina etelärannikolla 15–17 astetta, muualla maassa pääosin 10–15 astetta. Lapissa voi olla viileämpääkin.

Sunnuntaina lounaistuuli voimistuu. Suuressa osassa maata sää on pilvistä. Sateitakin on saapumassa Suomeen.

– Länteen ja pohjoiseen leviää sunnuntaina päivän aikana sadealue, Enontekiöllä voi tulla räntää. Osaan Suomea virtaa kuitenkin jo vähän lämpimämpää ilmaa, Mäntykannas ennustaa.

Tämän hetken ennusteen mukaan paluuta kovin lämpimään ei olisi näkyvissä ensi viikon edetessäkään, mutta ennuste on siis edelleen epävarma.

– Ensi viikon ennuste on vielä epävarma, mutta Suomea uhittelee hyvin kolea ilma. Kylmänpurkutilanteet pohjoisnavalta asti ovat mahdollisia, sillä maan keski- ja pohjoisosaan saapuvat ilmavirtaukset voivat olla aina pohjoisnavalta saakka. Eli mahdollisesti ankea käänne juuri kun kesäkuu on alkamassa ja lakkiaiset edessä. Mutta ennuste on siis yhä epävarma, Mäntykannas sanoo.