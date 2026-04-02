Tältä näyttää vappuviikon sää, luvassa kostea käänne

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan kevät etenee Suomessa keskimääräistä lämpimämpänä, kertoo Foreca. Sään ennustetaan pysyvän lähiviikkoina pitkälti korkeapainevoittoisena, mutta vappua kohti sää voi muuttua sateisemmaksi.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n 1. huhtikuuta julkaisema ennuste näyttää huhtikuun alkupuolelle tavanomaista lämpimämpiä viikkokeskilämpötiloja suuressa osassa maata. Sateita tulee monin paikoin keskimääräistä vähemmän.

Huhtikuun puolivälissä lämmin ja vähäsateinen sää jatkuu koko maassa etelänpuoleisen ilmavirtauksen vahvistuessa. Ennusteen mukaan korkeapaine pitää sateet pitkälti poissa, vaikka yksittäisissä päivissä voi olla vaihtelua.

Huhtikuun loppua kohti ennustettavuus heikkenee, mutta keskimääräistä lämpimämpi sää näyttää jatkuvan. Sateiden osalta ennuste muuttuu epävarmemmaksi.

Vappuviikolle kostea käänne

Vappuviikolle ennuste viittaa mahdolliseen käänteeseen. Sateisuus voi lisääntyä ja ilmanpaine kallistua matalapaineen suuntaan, mikä viittaisi lounaanpuoleisen ilmavirtauksen voimistumiseen ja sateiden yleistymiseen.

Pitkän ajan ennuste kuvaa viikkojen keskimääräistä säätä, eikä ota kantaa yksittäisten päivien tarkkaan säähän. Siksi vapun sääennuste tarkentuu vasta myöhemmin.