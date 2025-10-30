Sää on epätavallisen lämmin – sekä harmaa

Marraskuu alkaa viikonloppuna, mutta lauhaan säätyyppiin ei näyttäisi olevan tulossa muutoksia, kertoo Foreca.

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ECMWF:n 29. lokakuuta julkaiseman kuukausiennusteen mukaan sää on Suomessa koko marraskuun ajan tavanomaista lauhempaa. Lapissa päästiin jo lokakuun puolella kokemaan hieman talvisempia olosuhteita, kun maassa oli hetkellisesti jo reilun 10 senttimetrin lumikerros. Lauhan sään myötä lumet ovat kuitenkin huvenneet, eikä kunnon talvisäitä vielä ole odotettavissa edes Lapissa.

Sateiden osalta ennusteessa ei puolestaan näy läheskään niin selviä poikkeamia tavanomaisesta kuin lämpötilojen osalta. Lisäksi sateiden osalta ennusteessa on suurempaa epävarmuutta.

Marraskuun ensimmäisellä viikolla Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaineen alue, johon voi kuulua useita voimakkaampia osakeskuksia. Euroopan yllä puolestaan on ennusteen mukaan keskimääräistä korkeamman ilmanpaineen alue. Tämä johtaa Pohjois-Euroopassa lauhoihin lounaisiin ilmavirtauksiin.

Sää on marraskuun ensimmäisellä viikolla koko Pohjois-Euroopassa pääosin 3–6 astetta tavanomaista lauhempaa. Sademäärän osalta ennuste on epävarmempi. Etelässä ja lännessä viikon sademäärä on ennusteen mukaan lähellä tavanomaista. Idässä ja pohjoisessa voi olla hieman tavanomaista sateisempaa, mutta todennäköisyys keskimääräistä runsaammille sateille on vain hieman koholla.

Lauhojen ilmavirtausten myötä säätyyppi on melko suurella todennäköisyydellä enimmän osan ajasta pilvisen harmaana.