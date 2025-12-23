Sää lämpenee joulupäivänä, Lapissa jopa kahdeksan astetta

Joulua vietetään tänä vuonna lämpimässä säässä, ilmenee Forecan ennusteesta.

Jouluaattona pakkasta on maan etelä- ja keskiosassa 0–5 astetta. Pohjoisessa pakkasta on 0–8 astetta, Etelä-Lapissa 5–15 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin.

Aattoiltana lämpötila kohoaa yön aikana maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Lapissa jo monin paikoin 0–4 asteeseen. Maan itäosassa ja Kainuussa pakkasta on 0–5 astetta ja Koillismaalla 4–8 astetta.

Joulupäivänä Föhn-tuuli ja Suomeen virtaava lämmin ilmamassa nostavat lämpötilaa rajusti.

Foreca kertoo, että ylin lämpötila on enimmäkseen 0–5 astetta, mutta länsirannikolla ja Länsi-Lapissa voidaan mitata paikoin jopa 5–8 astetta.

Tapaninpäivänä lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 0–5 astetta. Idässä ja pohjoisessa lämpötila asettuu kolmen plusasteen ja kolmen pakkasasteen välille.