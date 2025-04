Sää lämpenee ensi viikolla – jopa 20 asteen raja rikki

Muutos päättyneen viikon varsin koleisiin olosuhteisiin on huomattava. Osassa maata 20 asteen raja voi rikkoutua ensimmäistä kertaa tänä keväänä jo keskiviikkona, kertoo sääpalvelu Foreca.

Eteläisen Suomen loppuviikon lumisateet ovat ensi viikolla vain kaukainen muisto. Sää muuttuu ennen pääsiäistä huomattavasti lämpimämmäksi.

Hidasta lämpenemistä on esiintynyt jo viikonlopun aikana. Sunnuntaina lämpötila kohosi maan länsiosassa jo 15 asteen vaiheille. Maanantaina ylimmät lämpötilat ovat samaa luokkaa, tai paikoin hieman korkeampia.

Forecan mukaan viikko alkaa suuressa osassa maata pilvisenä ja etenkin pohjoisessa tulee myös melko runsaitakin vesi- ja lumisateita. Maan etelä- ja keskiosassa on maanantaina odotettavissa lähinnä sadekuuroja, mutta varsinkin lännessä kuurosateita voi aamulla tulla runsaasti.

Päivällä pilvisyys vaihtelee maan eteläosassa ja aurinkoisilla alueilla lämpötila kohoaa 15 asteen vaiheille. Maan keskivaiheilla lämpötila on 10 asteen molemmin puolin ja pohjoisessa 5 asteen molemmin puolin.

Pohjois-Lapissa on pakkasta ja sateet tulevat lumena, jota kertyy 5-10 senttimetroä. Lumisateet jatkuvat Lapissa vielä tiistain puolelle, jolloin voi kertyä vielä viitisen senttimetriä lisää.

Tiistain kuluessa sateet väistyvät pohjoisesta itään. Maan eteläosaan vahvistuu korkeapaineen selänne ja sää on maan etelä- ja keskiosassa laajalti aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee.

Lämpötila on Forecan mukaan maan etelä- ja keskiosassa tiistaina laajalti 10 ja 15 asteen välillä. Etelässä 16–17 asteen lukemat ovat mahdollisia. Rannikoilla on kuitenkin keväiseen tapaan viileämpää. Pohjoisessa asteita on Pohjois-Lapin nollan vaiheilta Pohjois-Pohjanmaan noin 10 asteeseen.

Keskiviikosta näyttäisi tulevan kevään toistaiseksi lämpimin päivä

Keskiviikkona aurinkoinen sää jatkuu suurimmassa osassa maata. Lapissa pilvisyys lisääntyy päivän kuluessa.

Etelästä virtaa hyvin lämmintä ilmamassaa ja maan länsi- ja lounaisosassa voi ylittyä 20 asteen raja ensimmäistä kertaa tänä keväänä ja 15 asteen lukemia esiintyy Pohjois-Pohjanmaata myöten. Lapissa ollaan 2-10 asteen välillä.

Kevään toistaiseksi korkein lämpötila on 19,1 astetta, joka mitattiin 2.4. Helsingin Kumpulassa sekä 3.4. Ahvenanmaan Jomalassa.