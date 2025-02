Sää kylmenee, sitten tapahtuu raju käänne

Koulujen talvilomia vietetään talvisessa pakkassäässä, ilmenee tuoreesta kuukausiennusteesta. Ennusteen on laatinut Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF.

Kuukausiennusteen ensimmäisellä tarkasteluviikolla eli 10. helmikuuta alkavalla viikolla Suomen säätä hallitsee Skandinaviaan asettuva laaja-alainen korkeapaineen alue.

– Lämpötilat vaihtelevat viikon mittaan voimakkaasti tuulen suunnasta riippuen. Luoteistuulella heräävä föhn-ilmiö tuo ajoittain useita lämpöasteita, kun taas tuulen suunnan kääntyminen pohjoiseen tietää kunnon pakkasia, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kertoo blogissa.

Kokonaisuudessaan viikon lämpötila on ECMWF:n ennusteessa maan pohjoisosassa 1–6 astetta keskiarvoa korkeampi, suurin poikkeama on Keski- ja Pohjois-Lapissa. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on lähellä tavanomaista tai 0–1 astetta sen alapuolella.

Säässä tapahtuu käänne kylmempään seuraavalla eli helmikuun 17. päivä alkavalla viikolla. Silloin koulujen talvilomia vietetään Etelä-Suomessa muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

– Viikko näyttää suosivan talven ystäviä, sillä kuukausiennusteessa on signaali tavanomaista matalammista lämpötiloista. Poikkeama on 0–3 astetta. Kireätkin pakkaset ovat ajoittain mahdollisia kautta maan, mutta lähinnä öisin ja aamuisin. Iltapäivällä aurinko lämmittää jo helmikuun jälkimmäisellä puoliskolla tuntuvasti ja voi nostaa lämpötilaa 10–20 asteella varhaisaamun pakkashuipuista selkeässä ja heikkotuulisessa säätilanteessa, Mäntykannas kertoo.

Talviset kelit jatkuvat myös 24. helmikuuta alkavalla viikolla. Silloin koululaisten talvilomia vietetään muun muassa maan keskiosissa. Viikon kuluessa säähän on kuitenkin luvassa käänne.

– Helmikuun lopussa ilmavirtaukset näyttäisivät kulkeutuvan meille lounaan ja etelän suunnalta, mikä enteilee selvää lauhtumista, runsaampaa pilvisyyttä ja sadealueitakin. 24. helmikuuta alkava viikko on ennusteessa 1–3 astetta pitkän ajan keskiarvoja lämpimämpi. Tämän poikkeaman toteutuessa suuressa osassa maata voisi ainakin ajoittain olla suojasäätä. Etelä- ja länsiosasta maata ohut lumipeite voi hävitä nopeasti, Mäntykannas kertoo.

Kuukausiennuste ulottuu 3. maaliskuuta alkavalle viikolle. Silloin säässä on nähtävillä selviä merkkejä lämpimämpään suuntaan.