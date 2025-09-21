Sää kylmenee ensi viikolla

Kesäisten lämpötilojen aallon jälkeen lämpötilat heilahtavat ajankohtaan nähden kylmän sään puolelle, kertoo Foreca.

Sunnuntaina lämpötila on noussut jopa 22 asteeseen. Päivä on ollut huomattavasti ajankohdan keskiarvoja lämpimämpi.

Maanantaina sää viilenee merkittävästi. Suomen ylle liikkuu lännestä matalapaineen keskus, joka tuo mukanaan sateita ja voimakkaita tuulia.

– Maanantaiaamuna sateita tulee etelässä ja idässä sekä laajalti pohjoisessa, välissä on aurinkoisempi vyöhyke. Maanantaipäivän edetessä etelän ja idän sateet väistyvät ja sää selkenee, mutta samalla pohjoisen sadealueet kääntyvät niin, että myös maan länsiosaan leviää pohjoisesta uusia sateita, Forecan meteorologi Joanna Rinne kirjoittaa.

Tuulet ovat voimakkaimmillaan iltapäivällä. Maan etelä- ja keskiosassa puuskien voimakkuus voi yltää 20 metriin sekunnissa. Etenkin Itä-Suomessa myös myrskypuuskat ovat mahdollisia.

Maanantaina on syytä varautua tuulivahinkoihin. Esimerkiksi sähköt voivat katketa, mikäli katkenneet oksat rikkovat sähköjohtoja.

– Tuulelle alttiit esineet, kuten trampoliinit, on syytä suojata asianmukaisesti, Rinne ohjeistaa.

Tiistaina ja keskiviikkona lämpötila nousee 10 asteen yläpuolelle vain osassa maan etelä- ja keskiosaa.

– Kun sunnuntaina koko maassa oli vielä selvästi lämpimämpää kuin samaan aikaan vuodesta yleensä, tiistaina lämpötilat jäävät ajankohdan keskiarvoja alhaisemmiksi.

– Sekä tiistain että keskiviikon vastaisena yönä lämpötila painuu pohjoisessa selkeillä alueilla laajalti pakkasen puolelle, ja maan etelä- ja keskiosassakin paikallinen halla ja yöpakkaset ovat mahdollisia, Rinne ennustaa.

Torstain aikana kylmä ilma väistyy Suomen yltä.

– Suomessa alkaa vaikuttaa lännestä Keski-Euroopan ylle vahvistuva korkeapaine, ja etenkin maan eteläpuoliskolla sää on varsin aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa korkeapaineen vaikutus on heikompi, ja sää on jonkin verran pilvisempää ja epävakaisempaa, kuitenkin ajoittain aurinkoista sielläkin.