Rynnäköt hajoavat puolustuslinjaan – ”He vain heittävät kranaatteja”

Venäjän joukot ovat yrittäneet kuukausien ajan saada haltuunsa Donetskin alueella sijaitsevaa Tshasiv Jarin kaupunkia.

Noin 15 kilometriä idempänä oleva Bahmutin kaupunki miehitettiin viime vuoden alussa pitkien ja veristen taisteluiden jälkeen. Venäläisjoukkojen jatkuvista rynnäköistä huolimatta rintamalinja kulkee edelleen Tshasiv Jarin keskustan laidalla etelästä pohjoiseen kulkevan kanaalin kohdalla.

Alueella taistelevat ukrainalaissotilaat sanovat Radio Free Europelle venäläisten taktiikan vaikuttavan kaoottiselta. Kaupunkia puolustava kranaatinheitinyksikkö tukee jalkaväkeä tiedustelulennokkien havaintojen pohjalta.

– Venäläiset vain tulevat ja heittävät käsikranaatteja eteensä. On vaikea edes kutsua sitä rynnäköksi, koska siinä ei ole minkäänlaista koordinaatiota tai suoraa taistelutoimintaa, eräs sotilas sanoo.

Viime viikkoina alueelle hyökänneiden venäläisyksiköiden kerrotaan olleen melko passiivisia. Ukrainalaissotilas toteaa, että hajanaiset hyökkäykset on lyöty hajalle.

Kaupungissa sinnittelevä asukas ilmaisee ärtymyksensä jatkuviin räjähdyksiin. Hänen asunnossaan ei ole ikkunoita tai ovia, minkä lisäksi räjähdykset rikkovat lähes päivittäin rakennusten suojaksi kiinnitetyt puulevyt.

Koko kaupunki on raunioitunut kuukausia kestäneissä taisteluissa.

– Sotilaamme on tehty raudasta, mutta he ovat silti ihmisiä. He taistelivat sankarillisesti ja puolustivat asemiaan raskaan tykistötulen alla. Se tekivät parhaansa, mutta sitten heidän käskettiin vetäytyä, ukrainalainen upseeri sanoo ja viittaa taktiseen vetäytymiseen kanaalin länsipuolelle heinäkuun alussa.

– Venäjä muutti sen poltetuksi maaksi ja sitten miehitti sen, upseeri jatkaa.

Our reporters recorded this exclusive footage in Chasiv Yar in eastern Ukraine, where Russian forces have been carrying out massive attacks for months. In early July, Ukrainian forces were pushed out of the east of the city, but fighting there continues. @radiosvoboda and… pic.twitter.com/eUUf1ZZUfQ

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) July 19, 2024