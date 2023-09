”Rynnäköimme lapiot käsissä” – satojen venäläisten kerrotaan kuolleen kahdessa päivässä

Denis-nimisen venäläisen sotilaan mukaan satoja venäläisiä sotilaita on kuollut heidän yrittäessään vallata Ukrainan asevoimien hiljattain vapauttaman Andriivkan kylän takaisin, joka sijaitsee Bahmutin eteläpuolella Itä-Ukrainassa, kertoo Radio Svoboda.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen on jakanut haastattelun somepalvelu X:ssä.

Denis kertoo, että myös tykkimiehiä lähetetään ”lihamyllymäisiin hyökkäyksiin” jalkaväen mukana ilman tykistön tukea. Monilla sotilailla on aseinaan pelkästään lapiot.

Venäjän armeijan 94. rykmentin sanotaan kärsineen valtavia tappioita Ukrainan joukkojen edetessä Bahmutin eteläpuolella.

Denisin vaimo Vera kertoo, että rykmentin sotilaita heitetään taisteluihin Andriivkassa ilman kunnon aseistusta.

– Hän (Denis) sanoi, että ”karkeasti sanottuna hyökkäämme heitä (ukrainalaisia) vastaan lapioilla ja ilman tykistötukea”.

Venäläissotilaat eivät voi perääntyä minnekään, koska heidän takanaan olevat omat miehet ampuvat vetäytyvät miehet.

– Hän (Denis) sanoi, että tuhannen hengen rykmentistä jäljellä oli enää neljäsataa. Kuusisataa ei palannut tehtäviltä. Ja kaikki tämä vain kahdessa päivässä. Ja virallisissa raporteissa kerrotaan, että vain 2–3 ihmistä kuoli, Vera sanoo.

Denis vahvistaa asian puhelimitse Radio Svobodalle. Hän kertoo, että rykmentti on lähetetty alueelle kuolemaan.

Hänen mukaansa rykmenttiä komentaa paikallinen Venäjä-mielinen Zaitsev-niminen separatisti, joka kertoi miehille selväsanaisesti, että heidän tehtävänsä on kuolla etulinjassa.

Denis kertoo Ukrainan tykistön toimivan tehokkaasti ja aiheuttavan venäläisille suuria tappioita Andriivkassa. Venäjän tykistö puolestaan toimii huonosti. Denis arvelee, että tämä johtuu ammuspulasta tai siitä, että ukrainalaiset ovat onnistuneet tuhoamaan venäläisten tykistön alueella.

Hänen mukaansa eri aselajien yhteistoimintaoperaatioita ei suoriteta lainkaan.

– Meitä on käsketty valtaamaan Andriivka takaisin, vaikka komentajat tietävät varsin hyvin videokuvalla saadun varmennuksen turvin, että ukrainalaiset ovat asemissa siellä. He lähettävät miehiä kylään, mutta eivät päästä heitä takaisin.

Denis kritisoi komentajia, jotka käskevät miehet itsemurhahyökkäyksiin väittäen Andriivkan olevan edelleen venäläisten hallussa.

Chris Owen pitää todennäköisenä, että komentajat välittävät valheellisia tietoja eteenpäin omille esimiehilleen.

– Tämä on taas yksi esimerkki Venäjän asevoimien valehtelukulttuurista.

1/ Russian soldiers say hundreds of their number are being killed trying to retake newly liberated Andriivka. Even artillerymen are being sent in as infantry in 'meat assaults', "literally [armed] with shovels" and without artillery support. ⬇️pic.twitter.com/IS2EpikHaj

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) September 18, 2023