Rynnäkkö muuttui katastrofiksi – venäläiset tuhottiin avomaastossa

Ukrainan joukot eliminoivat venäläisryhmän, joka yritti hyökätä keskellä päivää Pokrovskin suunnalla Itä-Ukrainassa.

Venäläiset etenivät keskellä päivää avoimen maaston yli yrittäen hyökätä Hryshyneen, joka sijaitsee Pokrovskin luoteispuolella, kertoo Ukrainan ilmarynnäkköjoukkojen 7.armeijakunta Telegramissa.

– Vihollinen toivoi voivansa tehdä yllätyshyökkäyksen, mutta kohtasi sotilaidemme koordinoidut toimet.

– Oikealla hetkellä 155. mekanisoidun prikaatin droonit yhteistyössä muiden ukrainalaisyksiköiden kanssa antoivat hyökkääjälle ”lämpimän” vastaanoton.

Videomateriaali (jutun alla) näyttää, kuinka Ukrainan droonit iskevät nopeasti ja tarkasti suojattomiin venäläissotilaisiin taistelukentällä.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Pokrovskin ja Oleksandrivkan lähellä sekä Zaporižžjan alueen länsiosassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjän joukot etenivät Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella, Dobropilljan taktisella alueella sekä Pokrovskin ja Huljaipolen lähellä.