Rynnäkkö murskattiin etulinjassa, yli kymmenen moottoripyörää liekeissä

Taistelut ovat jatkuneet kiivaina Ukrainan rintamalla erityisesti Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin kaupungin lähellä ja Harkovan itäosissa, jossa venäläisjoukot ovat vähitellen edenneet kohti syksyllä 2022 vapautettua Kupjanskin kaupunkia.

Ukrainan asevoimat ilmoittaa torjuneensa kymmeniä rynnäkköjä. Eräs hyökkäys tehtiin Donetskissa Siverskin kaupungin rintamalohkolla.

Venäjä yritti vyöryttää 81. maahanlaskuprikaatin puolustusasemia, mutta operaatio epäonnistui kovin tappioin. Venäläisjoukot menettivät ainakin kaksi panssarivaunua ja yli kymmenen moottoripyörää.

Moottoripyörien käyttö hyökkäyksissä on yleistynyt, sillä yksittäiset taistelijat pääsevät etenemään niillä ”tappovyöhykkeen” yli perinteisiä miehistönkuljetusvaunuja nopeammin. Tämä helpottaa räjähdedroonien väistämistä.

Ukrainan ilmavoimien kerrotaan tukeneen aktiivisesti taistelua pitkällä rintamalinjalla. Länsimaiset asetoimitukset ovat tuoneet uutta iskukykyä, sillä esimerkiksi vanhoja neuvostovalmisteisia Su-25-rynnäkkökoneita voidaan varustaa ranskalaisvalmisteisilla AASM-250 Hammer -täsmäpommeilla.

MiG-29-hävittäjät ovat lisäksi moukaroineet venäläisjoukkoja Yhdysvaltain toimittamilla JDAM-täsmäpommeilla. Niillä tuhottiin Venäjän asemia Zaporižžjan alueella sijaitsevassa Kamiansken kylässä, johon on siirretty viime päivinä uusia rynnäkköjoukkoja.

Videolinkillä ohjattavat räjähdedroonit ovat vastatoimista huolimatta edelleen erittäin tärkeitä Ukrainan puolustustaistelun kannalta.

Harkovan alueella taisteleva yksikkö on julkaissut videon, jonka perusteella droonit räjäyttivät muun muassa MR-12 Rapira -panssarintorjuntatykin, 82 millimetrin kranaatinheittimen, sotilaita kuljettaneen ajoneuvon, droonien laukaisupisteitä ja yksittäisten sotilaiden asemia juoksuhaudassa.

Assault failed.

On the Siversk axis, the enemy tried to storm the positions of the 81st Airmobile Brigade — and got crushed.

🔥 Results:⁰▪️ 1 tank destroyed (1 more damaged)⁰▪️ 1 IFV⁰▪️ 10+ motorcycles⁰▪️ Enemy manpower eliminated pic.twitter.com/wsuF1GDxXL

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 4, 2025