Ruuhkia tiedossa – Helsingissä jälleen massiivinen katuremontti

Tuusulanväylälle johtava Helsingin Mäkelänkatu on peruskorjauksessa. Suuria liikennejärjestelyitä väylällä tehdään maanantain ja tiistain 15-16. joulukuuta välisenä yönä.

Ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan ainoastaan Mäkelänkadun itäpuolta, ja kadun länsipuoli rajataan työmaa-alueeksi. Ajoneuvoille jää käyttöön yhdet kaistat suuntaansa. Katu on myös henkilöautoliikenteen pääreitti Helsingin keskustasta lentoasemalle.

Lisäksi Vääksyntie ja osa Elimäenkadusta muuttuvat joulukuun aikana työmaa-alueeksi ja niihin tulee väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Jalankulku on mahdollista jatkossakin Mäkelänkadun molemmilla puolilla. Tonteille ajoon voi tulla kiertoreittejä.

Nykyisiä bussipysäkkejä poistuu käytöstä, ja väliaikaiset bussipysäkit tulevat kadun itäpuolelle. Lisäksi Rautalammintien ratikkapysäkit poistuvat pysyvästi käytöstä 29. joulukuuta. Lisätietoja joukkoliikenteen muutoksista HSL:n sivuilla.

Liikennejärjestely vaikuttaa autoliikenteen sujumiseen sekä bussiliikenteeseen Mäkelänkadulla.

– Näin ison muutoksen myötä Mäkelänkatu tulee varmasti ruuhkautumaan ajoittain, ja suosittelemme autoilijoita ja pyöräilijöitä käyttämään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia reittejä. Toivomme myös alueen asukkailta malttia ensimmäisiin päiviin. Alueelle on tulossa esimerkiksi noin 450 väliaikaista liikennemerkkiä ja yli 2,5 kilometriä aitaa, joten kaikkea ei saada paikoilleen yhdessä yössä, kertoo tiedotteessa Helsingin kaupungin projektipäällikkö Antti-Juhani Lehtinen.

HSL muistuttaa, että katutyöt vaikuttavat myös bussiliikenteen sujuvuuteen Mäkelänkadulla. Raitiotieliikenne jatkuu kadulla toistaiseksi normaalisti, joten vaihto raitiovaunuun Mäkelänkadulla voi nopeuttaa matka-aikoja. Helsingin päärautatieasemalle saakka matkustaville myös vaihto junaan Käpylässä voi nopeuttaa matkaa ruuhka-aikoina.

Suunnitellun aikataulun mukaan Mäkelänkadun liikenne kulkee itäpuolta vuoden 2026 syksyyn asti, jolloin länsipuoli valmistuu remontista. Tämän jälkeen liikenne siirtyy kadun länsipuolelle ja itäpuoli muuttuu työmaa-alueeksi.

Kesällä 2026 on tiedossa myös kolmen kuukauden mittainen tauko raitioliikenteeseen kiskojen uusimisen vuoksi.

Kaksivuotinen laaja peruskorjaus kattaa Hämeentien ja Kumpulantien välisen alueen. Töitä tehdään myös lähikaduilla.

Remontissa uusitaan muun muassa vesi- ja viemärijohtoja, kaukolämpöputkia, sähkökaapeleita, liikennevaloja, katuvalaistusta ja joitakin osuuksia raitiokiskoista.

Samalla uudistetaan liikennejärjestelyjä, jotta kadun turvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat. Kadulle rakennetaan pyöräkaistat. Urakan valmistuttua ajokaistojen määrä vähenee kolmesta kahteen suuntaansa.

Risteysjärjestelyjä uudistetaan ja suojateille lisätään liikennevaloja. Lisäksi lehmuskujanteen huonokuntoisia osuuksia uusitaan Sturenkadun ja Nokiankujan välillä sekä ratikkapysäkkien kohdalla.