Ruotsissa useita räjähdyksiä – poliisi tutkii yhteyksiä

Tukholman Södermalmin kaupunginosaa ravisutti lauantain vastaisena yönä voimakas räjähdys, uutisoivat ruotsalaismediat. Dagens Nyheterin mukaan poliisi ja pelastuslaitos hälytettiin paikalle pian puolenyön jälkeen. Poliisi kuvailee tapahtunutta ”rikokseksi”, Expressen kertoo.

Räjähdys tapahtui kerrostalossa. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut räjähdyksessä, mutta talon sisäänkäynti vaurioitui ja useita ikkunoita rikkoutui. Naapuritalon asukas kuvailee DN:lle tilanteen ”muistuttaneen sotaa”.

Poliisin ohella myös kansallinen pommiryhmä kutsuttiin paikalle. Silminnäkijöiden mukaan alueen ympärillä on lentänyt poliisin helikopteri.

– Jokin on räjähtänyt pohjakerroksessa tai katutasolla. Talo on vaurioitunut ja naapuritalossa ikkunoita on mennyt rikki, Jonas Widmark poliisista toteaa Expressenille.

Poliisi kuulustelee paraikaa silminnäkijöitä. Widmarkilla ei ole käsitystä mahdollisista epäillyistä, mutta poliisi poimi yöllä yhden henkilön kuulusteluihin.

Torstain ja perjantain välisenä yönä Tukholman naapurikunnassa Solnassa asuintalo vaurioitui vakavasti räjähdyksessä. Myös tässä tapauksessa poliisi epäilee rikosta. Poliisi tutkii tapausten yhteyttä, mutta toistaiseksi mikään ei viittaa räjähdysten liittyvän toisiinsa.