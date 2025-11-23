Ruotsin sotilasjohtaja varoittaa iskuista: Sabotaasi laajenee

Ruotsin puolustusvoimien esikuntapäällikkö, kenraaliluutnantti Michael Claesson, varoittaa Venäjän käyttävän länsimaiden lisääntynyttä poliittista vastakkainasettelua hyväkseen osana laajaa hybridivaikuttamisen strategiaa. Asiasta kertoi Financial Times.
Claessonin mukaan Moskova pyrkii horjuttamaan Nato-maiden keskinäistä luottamusta muun muassa kohdistamalla iskuja kriittiseen infrastruktuuriin, sekaantumalla vaaleihin ja hyödyntämällä informaatioteknologian heikkouksia.
Menetelmiin kuuluvat hänen mukaansa sabotaasi, erikoisoperaatiot ja jopa yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat hyökkäykset.
Viime kuukausina esimerkiksi Puola on syyttänyt Venäjään kytkeytyviä toimijoita rautatiejärjestelmään kohdistuneista sabotaasi-iskuista. Samalla eri puolilta Eurooppaa on raportoitu toistuvista drooniloukkauksista, joiden taustalla epäillään venäläistä toimintaa.
Claesson muistuttaa, että Venäjän vaikuttaminen ei rajoitu Eurooppaan. Venäjän toiminnan Pohjois-Afrikassa, mukaan lukien salakuljetusreittien hallinta, Claesson näkee myös keskeisenä uhkana, joka heijastuu myös Eurooppaan.
Samaan aikaan Euroopan unioni pyrkii vahvistamaan puolustusteollisuuttaan ja on rakentamassa mittavaa, jäsenmaille suunnattua rahoitusjärjestelmää sotilaallisten investointien tueksi. Claesson pitää järjestelmää tärkeänä erityisesti maille, joilla on taloudellisia vaikeuksia.
Claesson kuitenkin varoittaa, että liiallinen eurooppalaisen tuotannon suosiminen on epärealistista kapasiteettipulan vuoksi. Keskeistä on myös purkaa puolustustuotantoon liittyvää turhaa byrokratiaa.