Ruotsin puolustusvoimat pulassa: Varastossa ei ole riittävästi ammuksia

Ruotsin sotilaallinen tuki Venäjän hyökkäyksen kohteena olevalle Ukrainalle on pienentänyt maan ammusvarastot kriittiselle tasolle, kertoo Dagens Nyheter.

– Ukrainan sota alleviivaa tarvetta vahvistaa tykistöammusten ja myös muiden ammusten saatavuutta, kertoo Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson.

Ruotsin on lahjoittanut Ukrainalle muun muassa kehittyneitä automaattikiväärejä, kranaatinheittimiä ja Leopard-panssarivaunuja, ja myös päätös Archer-haupitsien toimittamisesta on tehty. Ne tarvitsevat valtavan määrän myös ammuksia.

– Olemme yhdessä monien muiden kanssa lahjoittaneet ammuksia Ukrainalle. Se on täysin oikein. Ei ole mitään järkeä lähettää erilaisia tykistöjärjestelmiä, jos heillä ei ole niihin ammuksia. Tässä tilanteessa vaaditaan, että pystymme itse valmistamaan uusia ammuksia, ministeri sanoo.

Uusien ammusten hankinta on haastavaa, koska niistä on pulaa maailmanlaajuisesti. Siksi Ruotsin hallitus on päättänyt lisätä kiireellisesti ammusten tuotantoa. Niiden hankinnassa ei jatkossa tarvitse noudattaa EU:n kilpailulainsäädäntöä vuoteen 2035 asti.

– Varastossa on liian vähän ammuksia. Hallituksen päätös on tervetullut ja tarkoittaa sitä, että hankinnat voidaan tehdä aiempaa nopeammin suorilla hankinnoilla. Meidän on turvattava ammusten saanti sodassa, kriisissä ja rauhassa. Tämä antaa meille mahdollisuuden tehdä suurempia tilauksia pidemmällä sopimusajalla, mikä myös edistää ja rakentaa alan tuotantokapasiteettia, kertoo Ruotsin puolustusvoimien materiaaliosaston päällikkö Jonas Lotsne.

Ukraina tarvitsee erityisesti 155 mm:n kranaatteja. Tällaisia ammuksia valmistaa vain neljä yritystä Länsi-Euroopassa. Yksi niistä on suomalais-norjalainen Nammo, jolla on Ruotsissa tehdas Karlskogassa.

– Tämä päätös tarkoittaa, että saamme pitkän aikavälin perspektiiviä ja voimme lähteä ostamaan raaka-aineita hyvissä ajoin. Toinen on se, että saamme tilauksia, jotka mahdollistavat investoinnit lisätuotantokapasiteettiin, sanoo Nammon Ruotsin liiketoiminnan kehityspäällikkö Björn Andersson.