Ruotsin poliisin mukaan räjähdykset liittyvät jengeihin

Ruotsissa on lauantaina uutisoitu laajasti Tukholman Södermalmissa perjantain ja lauantain välisenä yönä tapahtuneesta räjähdyksestä. Kyse on jo toisesta räjähdyksestä Tukholman alueella kahden päivän sisällä, ja molemmissa tapauksissa poliisi epäilee rikosta. Epäiltyjä ei vielä ole.

Myös Skånessa sattui aikaisemmin tällä viikolla kaksi räjähdystä.

Ruotsin mediassa räjähdykset on yhdistetty maata viime aikoina paljon puhuttaneeseen jengi- ja väkivaltarikollisuuden kasvuun. Ruotsissa on tämän vuoden aikana tapahtunut jo yli 70 rikollisten aiheuttamaa räjähdystä tai pommi-iskua, Expressen uutisoi. Viime vuosien ennätyslukema on kuitenkin vuodelta 2019, jolloin räjähdyksiä oli 133.

Lisääntyneet jengien väliset konfliktit johtavat ammuskeluihin ja pommi-iskuihin, ja poliisi on tilanteesta huolissaan.

– Tällä hetkellä iskut kohdistuvat etenkin asuintaloihin tai yksityisasuntoihin, mikä tietenkin on huolestuttavaa. Se kasvattaa sivullisten uhrien riskiä, poliisin kansallista pommiryhmää johtava Marie Borgh sanoi Sveriges Radion haastattelussa lauantaina.

Borghin mukaan yhteys räjähdysten ja kiihtyvän jengiväkivallan välillä on selkeä.

Tosin kuin ammuskelut, rikollisten pommi-iskut eivät keskity esikaupunkeihin, vaan myös kantakaupunkeihin. Kriminologi Sven Granath selittää Expressenille, että iskuista ei ole kyse tappamisesta, vaan velkojen takaisinperinnästä. Koska kyse on usein suurista summista, iskuja tapahtuu myös hyvin toimeentulevilla alueilla, hän kertoo.