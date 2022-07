Ruotsin moderaatit kampanjoivat ”rangaistusalennuksia” vastaan

Ruotsalainen oppositiopuolue moderaatit vaatii rikoslain perusteellista uudistamista.

– Rikoslaki on uudistettava perusteellisesti. Rangaistuksia on tiukennettava ja rikosten uhrien oikeuksien on oltava keskiössä.

– Aikuisten murhaajien tuomioita ei pitäisi lieventää. Se on loukkaus rikosten uhreja kohtaan, puolue toteaa Twitterissä.

Moderaattien mukaan tällä viikolla annettiin tuomio miehelle, joka murhasi 16-vuotiaan tytön Husumissa vuonna 1996.

– Ilman rangaistusalennuksia mies olisi tuomittu kymmenen vuoden vankeuteen. Se on sinänsä liian pieni rangaistus murhasta. Rangaistusalennuksilla hänen tuomionsa on vain viisi vuotta vankeutta.

– Hän saa nuorten alennuksen, vaikka hän oli 18-vuotias tehdessään rikoksen. Hän saa myös alennusta murhan tekemisestä kauan sitten. Hän vapautuu ehdonalaiseen 3,3 vuoden kuluttua, puolue toteaa.